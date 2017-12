Palm Beaches anuncia aberturas de hotéis e novas atrações

09:00 · 19.12.2017

Palm Beaches, no sul da Flórida, segue expandindo sua variedade de experiências. O Discover The Palm Beaches, órgão oficial de promoção de turismo da região, anunciou para este fim de ano uma série de novidades e confirmou que os visitantes brasileiros continuam sendo uma das prioridades do destino. Aproximadamente 21 mil brasileiros já visitaram a região até setembro deste ano.

Localizada entre Miami e Orlando, Palm Beaches reúne 39 cidades que vão de Boca Raton a Jupiter. Os visitantes podem experimentar os sabores dos frutos do mar frescos da costa atlântica, além de shoppings tradicionais, eventos esportivos e mais de 200 atrações culturais e familiares. Confira as renovações e aberturas previstas para as próximas temporadas:

Atrações e atividades

O Palm Beach Zoo & Conservation Society deverá abrir o Lorikeet Loft em breve. Durante esta experiência próxima aos animais, os hóspedes podem entrar no habitat de pássaros e alimentá-los com frutas e néctar.

O Norton Museum of Art, ícone cultural do destino desde a sua fundação, em 1941, está pronto para sua "estreia" em 2018. A expansão e renovação, que começou em fevereiro de 2016 abrange reformas e incrementos na galeria para exposições, auditório, jardim de esculturas, pavilhão e seis casas históricas restauradas para acomodar um programa de artistas em residência e a casa do diretor.

Simon, líder mundial em destinos de compras, restaurantes e entretenimento, anunciou recentemente que iniciou uma renovação de vários milhões de dólares no Town Center, em Boca Raton. O centro comercial atrai visitantes internacionais e compradores locais com marcas de alta qualidade de classe mundial e opções dinâmicas de restaurantes e entretenimento. A remodelação está programada para conclusão no quarto trimestre de 2018. O centro da cidade de Boca Raton permanecerá aberto durante o horário comercial normal ao longo do processo.

Transporte

Já o Brightline Train conectará West Palm Beach a Fort Lauderdale em 30 minutos, e West Palm Beach a Miami em aproximadamente 60 minutos e está prevista para estrear em julho de 2018. A fase 2 da Brightline conectará West Palm Beach diretamente ao Aeroporto Internacional de Orlando em apenas duas horas.

Hotelaria

Um dos hoteis que deve ser inaugurado na região é o Aloft Delray Beach. Localizado no distrito SofA (South of Atlantic Avenue) da cidade, o equipamento terá 121 quartos. Em 2018, o local também contará com um novo Residence Inn Palm Beach Gardens de 122 quartos; o Fairfield Inn West Palm Beach abrirá 125 quartos na área em expansão, e haverá 97 novos quartos no Springhill Suites Downtown West Palm Beach.

O Boca Raton Mandarin Oriental estreará em 2020. A propriedade de 118 quartos incluirá duas torres que farão parte de um desenvolvimento de luxo. Em janeiro, o hotel Hyatt Place, de 200 quartos e 13 andares, abre no coração de Boca Raton, junto com a inovadora Louise Bossi's Ristorante Bar Pizzeria.

Restaurantes e cervejarias

Recentemente inaugurado em Downtown Delray Beach, Avant é o mais novo restaurante da Society 8. Com inspirações no movimento de arte da guerrilha do início da década de 80 na cidade de Nova York, apresentará elementos artísticos originais e únicos de artistas do sul da Flórida com menu inspirado globalmente e ingredientes frescos.

Os cervejeiros Dominick Peri e Ken Gross abriram a Prosperity Brewers em Boca Raton em outubro passado. A dupla criou uma série de estilos e oferece receitas diversificadas em dezenas de torneiras. Os principais perfis da cervejaria são a IPA, IPA duplo, hefeweizen, wit, inglês suave e saison.

O Warehouse District, também aberto em outubro, é um bairro urbano eclético composto por oito edifícios de estilo vintage, e está passando por uma transformação liderada por vendedores locais de alimentos e bebidas e artistas. O bairro está localizado perto do centro da cidade de West Palm Beach.

Em novembro, os premiados donos de restaurantes, Burt Rapoport e Dennis Max, se reuniram novamente para reerguer o Prezzo. Junto com eles estão o premiado chef James Beard e Mark Militello, que liderará a cozinha como chef executivo.

Em janeiro de 2018, o esperado 1000 North será inaugurado. Dentre os investidores estão Michael Jordan, Ernie Els e Rickie Fowler. O restaurante oferecerá cozinha regional moderna e americana com um serviço impecável. O primeiro andar do restaurante de 340 lugares terá um bar interior e exterior e estará aberto ao público, enquanto o segundo andar de 460 m² será dedicado somente aos membros e seus convidados. A adesão ao clube de nível superior custará US$ 2.500 por ano e haverá um limite de aproximadamente 250 membros.

A Due South Brewing Company está expandindo sua taverna, que quase dobrará de tamanho. O espaço adicional contará com mais de 40 torneiras de cerveja artesanal fabricada no local. A conclusão da expansão está prevista para janeiro de 2018.

Os criadores por trás da Tequesta Brewing Company e Twisted Trunk estão se expandindo novamente - desta vez com Steam Horse Brewing. Os planos são de abrir a fábrica de cerveja no novo Armazém de West Palm Beach no próximo verão.

A Nobo Brewing Company, que abriu em março, é a terceira cervejaria no bairro de Boynton Beach. Dirigida por dois irmãos, a cervejaria de cinco barris tem uma abordagem de bairro, como uma pequena cervejaria artesanal local. Northwood Village, uma joia escondida em West Palm Beach que oferece aos residentes e visitantes um centro único para arte e cultura, é agora o lar de uma infinidade de novos negócios, incluindo o Hutton, restaurante de frutos do mar, padaria e café Retro XVI, Leo Crab Shack, boutique lounge de luxo The Parlour Nolita, e Cate & Co, loja de decoração de interiores.

The Palm Beaches

A Discover The Palm Beaches promove 39 cidades e vilas e 15 distritos abrangendo mais de 2.200 km² e mais de 75 km de praias intocadas que vão de Boca Raton a Jupiter e Tequesta, comumente conhecida como 'The Palm Beaches'. Turismo está entre as maiores indústrias do condado de Palm Beach, gerando US$ 4.6 bilhões em gasto direto de visitantes e apoiando mais de 66 mil postos de trabalho, com um impacto econômico de aproximadamente US$ 7 bilhões. Uma vez conhecida como uma escapada tropical de viajantes de elite nos anos 1800, America's First Resort Destination está fazendo um ressurgimento com o The Best Way To Experience Florida, marcando um recorde de 7,35 milhões de pessoas (em 2016).

The Palm Beaches são o "lar" de aproximadamente 17 mil quartos de hotéis, que vão de resorts históricos a boutiques, além das mais de 100 atrações family-friendly, experiências de compras de classe mundial, 200 km de áreas navegáveis para atividades aquáticas, mais de 150 corais artificiais que se alinham com o fluxo do Golfo no Oceano Atlântico, 160 campos de golfe, restaurantes premiados e um grande panorama de atrações, com mais de 200 instituições de arte e cultura.

Mais informações: www.ThePalmBeaches.com