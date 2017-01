Pacotes turísticos com promoção para público acima de 65 anos

09:00 · 26.01.2017 / atualizado às 09:48

Até o próximo domingo, dia 29 de janeiro, a CVC faz ação promocional dirigida ao público com mais de 65 anos. A inciativa marca a passagem do Dia do Aposentado (24 de janeiro), e é uma maneira de presentear essa faixa etária, que hoje representa cerca de 20% do volume de embarques. Um dos exemplos é a redução de 50% no preço dos cruzeiros Pullmantur para saídas em fevereiro e, também, reduções que variam de 10% a 30% nas tarifas aéreas em voos operadoras pela Avianca, Copa, Gol, United, entre outras.

“Como agentes de viagens que somos, precisamos estar de olho em todas as oportunidades do calendário promocional para vender viagens e, por isso, estamos convidando consumidores a visitarem nossos agentes de viagens e a degustarem chá com bolo, afinal uma das vantagens competitivas da rede física é a possibilidade de fazer o relacionamento pessoal com os consumidores”, explica Valter Patriani, Vice-Presidente de Produtos, Vendas e Marketing da CVC.