Pacote proporciona conhecer a cultura da pesca da tainha

09:00 · 07.06.2017

O Festival da Tainha realizado em Santa Catatina vai até o dia 29 de junho

Tradicional em Santa Catarina, a pesca artesanal da tainha dura todo a temporada de inverno, quando os peixes vão para a costa em busca de águas mais quentes. Enquanto ocorre a pesca da tainha, algumas atividades, como o surfe, ficam paralisadas ou têm seus períodos de prática alterados. Tudo isso para contribuir com os pescadores e manter viva uma das maiores tradições dos catarinenses.

Para conferir essa tradição, os hóspedes do Costão podem conhecer sobre a cultura de pesca, conversar com pescadores e, até mesmo, acompanhar e ajudar nas puxadas das redes do mar. E para quem se hospedar no resort durante o Festival da Tainha, o Costão disponibiliza toda sua estrutura de lazer, como o complexo aquático com piscinas aquecidas, a Boate Costão Disco e as caminhadas ecológicas com observação de espécies e trilhas nos entornos da Mata Atlântica.

Pacote

O resort catarinense preparou o pacote Festival da Tainha, que vai até o dia 29 de junho, com valores especiais e mínimo de 3 noites. Nesse período, as diárias custam a partir de R$ 812,00 e incluem o sistema vip inclusive, com refeições e bebidas inclusas. Neste inverno, o complexo anuncia novos serviços e infraestrutura exclusiva para os hóspedes curtirem a temporada fria do ano. O cliente poderá experienciar uma série de novidades no local como piscina aquecida, um ofurô e hidromassagens ao ar livre. Nos pratos servidos nos restaurantes do resort haverá delícias como fondue, pinhão, escondidinho, shawarma, quiches, caldos e sobremesas quentes. Saiba mais em costao.com.br