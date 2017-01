Os melhores hostels do mundo

16:00 · 25.01.2017

Instalado em um prédio antigo no Centro de Lisboa, o Home Lisbon Hostel oferece o conforto da modernidade ( Divulgação/FaceBook )

O Soul Kitchen (Rússia), o Home Lisbon Hostel (Portugal), o Ostello Bello Grande (Itália) e Freehand Chicago (EUA) lideram, em suas categorias, o ranking de melhores hostels do mundo. A avaliação é realizada com base em mais de um milhão de avaliações e comentários deixados em 2016 no Hostelworld – a plataforma líder mundial de reservas de hostels. Nos Hoscars 2017 (Hostelworld Customer Annual Ratings), foram analisados 33 mil estabelecimentos, e a lista inclui os dez melhores hostels de tamanhos pequeno, médio, granmde e extra grande do mundo.

Lisboa, em Portugal, é um dos destaques da lista, na categoria tamanho médio. Entre 10 primeiros lugares, conquistou seis. O campeão é o Home Lisbon Hostel, com pontuação de 9.8 num máximo de 10. Uma nota que, pelo quinto ano consecutivo, reflete-se nesta premiação. No ranking geral, Portugal também é o País mais premiado, com 15 indicações, à frente da Espanha (que conquistou 10), dos Estados Unidos (9), da Austrália (8) e Itália (8). Entre os brasileiros, o Discovery Hostel, do Rio de Janeiro, foi escolhido o segundo melhor hostel da América do Sul, num ranking dominado pelos chilenos Chili Kiwi Lakefront (1º) e H Rado Hostel (3º).

Considerados o último selo de aprovação da indústria dos hostels, os Hoscars provam distinguem estabelecimentos que já cativaram viajantes de todo o mundo. O segmento continua a crescer, em qualidade e em quantidade. No Brasil, por exemplo, é visível essa mudança de paradigma. Segundo o Ministério do Turismo brasileiro, o País passou de 7 hostels em 2006 para 188 em 2017.

Veja, a seguir, os três melhores hostels por categoria que receberam comentários e criticas em 2016

Hostels pequenos (1 a 75 camas)

1 - Soul Kitchen

San Petersburgo, Rússia

2 - Hostel Bongo

Belgrado, Sérvia

3 - Travellers House

Lisboa, Portugal

Hostels médios ( 76 a 150 camas)

1 Home Lisbon Hostel

Lisboa

2 Yes! Lisbon Hostel

Lisboa, Portugal

3 Lost Inn Lisbon

Lisboa, Portugal

Hostels grandes (151 a 350 camas)

1- Ostello Bello Grande

Milão, Itália

2 - Ok Hostel Madrid

Madri, Espanha

3 - Yeah Hostel Barcelona

Barcelona, Espanha

Hostels extra grandes (com mais de 350 camas)

1 - Freehand Chicago

Chicago, EUA

2 - HI Boston

Boston, EUA

3 - Wake Up! Sydney Cent

Sydney, Austrália