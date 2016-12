Os dez hotéis cinco estrelas mais bem avaliados pelo público em 2016

14:32 · 28.12.2016 / atualizado às 14:33

Elegantes, luxuosos, bem localizados e apaixonantes. Essas são as características mais marcantes de um hotel cinco estrelas. No Brasil, a avaliação dos hóspedes colocou o Belmond Hotel das Cataratas, em Foz do Iguaçu, no topo da categoria 5 estrelas no Brasil.

Em agradecimento ao prêmio, o diretor geral do Belmond Hotel das Cataratas, Tiago Sarmento, conta o que torna o hotel especial: “É bastante gratificante sermos premiados por nossos clientes. Aqui no Belmond Hotel das Cataratas somos motivados a proporcionar experiências genuínas e inspiradoras, promovendo uma atmosfera ‘slow down & take time’ (desacelere e tome o seu tempo)”.

Veja a lista completa com os 10 vencedores da categoria 5 estrelas do Trivago Awards:

1. Belmond Hotel das Cataratas, Foz do Iguaçu (PR)

É o único hotel localizado dentro do Parque Nacional do Iguaçu, apenas a dois minutos de caminhada para as Cataratas do Iguaçu. Os hóspedes podem desfrutar de acesso exclusivo às Cataratas, a cada manhã, antes da abertura do parque.

Diária a partir de R$ 937,00

2. Modevie Gramado, Gramado (RS)

O Hotel Boutique está localizado no centro de Gramado, na Serra Gaúcha, a poucos metros da Igreja Matriz, Rua Coberta e Palácio dos Festivais, uma das Regiões mais belas do Brasil. Oferece passeios privativos pelo Vale dos Vinhedos.

Diária a partir de R$ 371,00

3. Deville Prime Campo Grande, Campo Grande (MS)

O hotel está localizado em um dos bairros mais valorizados de Campo Grande, próximo ao Parque das Nações Indígenas, e cercado por ampla área verde. Possui 196 apartamentos e suítes.

Diária a partir de R$ 252,00

4. Best Western Premier, Maceió (AL)

Localizado de frente para a Praia de Pajuçara, em Maceió, seus hóspedes podem aproveitar as piscinas naturais de Pajuçara e Praia de Ponta Verde. Renovado em 2009, o hotel. Um de seus maiores atrativos é a bela piscina na cobertura.

Diária a partir de R$ 401,00

5. Ponta dos Ganchos, Governador Celso Ramos (SC)

O resort de praia mais exclusivo do Brasil possui uma posição privilegiada. São ao todo 25 sofisticados bangalôs distribuídos cuidadosamente em uma península particular rodeada pelo exuberante mar da Costa Esmeralda. Toda a privacidade e conforto que garantem ao hóspede uma verdadeira experiência em hospedagem, seguindo o alto padrão de serviço e atendimento internacional, atestados pela chancela The Leading Hotels of the World.

Preço sob consulta

6. Hilton Barra Rio de Janeiro (RJ)

Localizado na Barra da Tijuca, o hotel fica a uma caminhada de 15 minutos do Parque Olímpico, de restaurantes, bares, praias, casas noturnas e lojas.

Diária a partir de R$ 333.00

7. Belmond Copacabana Palace, Rio de Janeiro

Localizado na famosa Praia de Copacabana, é reconhecido um símbolo de sofisticação e requinte. Oferece serviço impecável, excelente gastronomia e luxuosas acomodações, confirmando a sua tradição.

Diária a partir de R$ 840,00

8. Windsor Miramar, Rio de Janeiro

Localizado na Avenida Atlântica, o hotel oferece acomodações luxuosas que promovem o relaxamento com decoração sofisticada, pinturas brasileiras e banheiros com design elegante. Cada um dos 200 quartos dispõe de serviços diferenciados,incluindo um mordomo de plantão.

Diária a partir de R$ 655,00

9. Grande Hotel Campos do Jordão, (SP)

A 175 km de São Paulo, o hotel Campos une o charme de uma estação climática à sofisticação e glamour do Capivari, o bairro mais badalado de Campos do Jordão. Com características da arquitetura e decoração Art Nouveau, apresenta-se um luxuoso complexo que equilibra com maestria conforto, elegância, gastronomia estrelada e serviços personalizados inspirados nos desejos de cada hóspede.

Preço sob consulta

10. Unique, São Paulo

Construído no formato de um grande barco, o hotel se tornou um dos edifícios mais famosos de São Paulo. O projeto arquitetônico de Ruy Ohtake foi inaugurado em 2003. Possui uma das vistas mais bonitas da cidade. Do alto do bar Skye, pode-se ver todas os prédios da Avenida Paulista.

Diária a partir de R$1.374