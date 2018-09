Os avanços tecnológicos e as mudanças significativas para diversas atividades econômicas

04:00 · 20.09.2018 por Sebrae

Os avanços tecnológicos e a ampliação do acesso das pessoas à internet trouxeram mudanças significativas para diversas atividades econômicas. Hábitos de consumo, maneiras como nos comunicamos e nos relacionamos, formas como produzimos e consumimos e modelos de negócio vêm experimentando mudanças influenciadas pela “economia digital”. Com o turismo não foi diferente. Hoje o turista está mais conectado e é na internet onde ele busca informações sobre os destinos, sobre os produtos e sobre os serviços e, ao mesmo tempo,compartilha as suas impressões e experiências com outras pessoas.

Independente do porte das empresas, todos são impactados por estas mudanças, desde as grandes redes de hotéis até as pequenas pousadas. Para ajudar as micro e pequenas empresas a aproveitarem melhor as oportunidades geradas por estas mudanças, o Sebrae vem aplicando em seus projetos turísticos uma metodologia chamada de Destinos Turísticos Inteligentes. De acordo com a gestora estadual de turismo do Sebrae, Evelyne Tabosa, esta metodologia está baseada em quatro pilares: Governança, Tecnologia, Experiência e Sustentabilidade.

“Um destino inteligente é um destino turístico inovador, consolidado sobre uma infraestrutura tecnológica de vanguarda, que garanta o desenvolvimento sustentável do território turístico e também é aquele destino acessível a todos, que facilita a interação e a integração do visitante com o meio ambiente e melhora a qualidade de sua experiência no destino”, explica a gestora. Segundo Evelyne, à primeira vista os empreendedores podem achar que esta é uma realidade ainda distante e difícil de ser alcançada, mas na verdade hoje isso é uma condição necessária à sobrevivência das empresas e dos destinos turísticos.

“O perfil do viajante não é mais o mesmo de 5 anos atrás e cada vez mais ele vai exigir dos destinos e dos empreendimentos turísticos, que eles sejam conectados, inovadores, que proporcionem experiências de qualidade, mas que também sejam sustentáveis e se preocupem com o meio ambiente e com a comunidade local”. Implantar a metodologia de Destinos Inteligentes, de acordo com a gestora do Sebrae, implica em trabalhar com os empreendedores uma nova cultura, no sentido de ampliar a participação qualificada das lideranças empresariais nas governanças do setor. Além disso, segundo ela, é necessário garantir a presença dos empreendimentos turísticos na economia digital, estimular o surgimento de novos modelos de negócio e soluções tecnológicas que atendam às necessidades das micro e pequenas empresas e dos destinos turísticos.

“Existe um grande mercado para a inovação no segmento do turismo, tanto para atender a demanda das empresas que já atuam na área como para facilitar a vida dos turistas”. Outro desafio apontado por Evelyne é conscientizar os empreendedores sobre a importância da sustentabilidade para que o destino turístico obtenha sucesso socioeconômico. “Não tem como pensar a atividade turística hoje sem se preocupar com a preservação do meio ambiente e com o bem-estar das pessoas que vivem nos destinos. Cada vez mais, os turistas estão atentos e cobrando dos destinos e empreendimentos uma nova postura”.

Rotas Turísticas

No Ceará, de acordo com Evelyne, as ações do programa Destinos Turísticos Inteligentes vêm sendo implantadas em Fortaleza, municípios da Região Metropolitana e nas cinco rotas turísticas onde o Sebrae vem atuando: Rota das Emoções, Rota das Falésias, Rota Verde do Café, Rota Mirantes da Ibiapaba e Rota do Cariri. “Nestes territórios, o Sebrae vem apoiando os empreendedores na melhoria de práticas relacionadas a governança, tecnologia, oferta de experiências turísticas e na sustentabilidade”.

Em todas as rotas trabalhadas pelo Sebrae, segundo a gestora, são desenvolvidas ações de estímulo à criação ou ao fortalecimento de estruturas de governança locais, como exemplo os Comitês Gestores dos projetos de turismo, associações de empresários, cooperativas de profissionais e empreendedores ligados ao turismo e fóruns de lideranças. Já na área da tecnologia, de acordo com Evelyne, as ações vão além do apoio à disponibilização de wi-fi gratuito nos estabelecimentos e espaços públicos. “Temos exemplos como a criação do Portal Destino Serra, no Maciço de Baturité, criação de aplicativos em vários destinos e estabelecimentos até mesmo a implantação do Projeto Smart City (Cidade Inteligente), que vem sendo aplicado na cidade de Juazeiro do Norte pela Prefeitura”. Com relação à sustentabilidade, Evelyne destaca as ações de estímulo à adoção de medidas como a redução do consumo e reutilização da água, palestras e consultorias com foco na eficiência energética, implantação de energia solar em algumas empresas, destinação correta dos resíduos.

Um grande aliado deste processo, de acordo com a gestora, é o programa Selo de Qualidade em Serviço do Sebrae, que avalia mais de 200 itens ligados ao funcionamento e à prestação do serviço nos estabelecimentos turísticos. “O selo tem um viés educativo de conscientização dos empresários do segmento do turismo para a importância da qualificação constante dos serviços, além de um papel integrador e motivador da equipe para a obtenção dos resultados. E no final ganham todos: os clientes, os funcionários, os empresários e também o turismo do estado, que passa a contar com uma rede de serviços qualificados espalhados por todo o Ceará”, afirmou.