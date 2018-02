Nova York ganha museu sobre espionagem

10:15 · 24.02.2018

Os fãs de personagens como Sherlock Holmes, James Bond e Hercule Poirot já podem se divertir em Nova York com as experiências imersivas do Spyscape, o novo museu da Big Apple que, em lugar de exibir obras de arte, oferece atrações dignas do mundo da espionagem.

O novo espaço funciona das 10h às 20h, na 8ª Avenida, 928, em Midtown Manhattan, e foi estruturado com elementos distintos para atrair os mais diferentes públicos. Na área clássica do museu, os visitantes podem conferir detalhes de histórias reais, como a do traidor do FBI que foi encontrado por um espião e a do adolescente que hackeou o site da CIA, com elementos reais.

Quem gosta mesmo é de emoção e suspense pode optar pelas experiências imersivas que colocam os visitantes em um dia como "espiões" para testá-los. Por exemplo: que tal enfrentar um interrogatório para tentar enganar o detector de mentiras? Há ainda uma projeção em 360º para monitoramento da missão que inclui a interpretação de mensagens ocultas e até o treinamento em túnel com lasers para a pessoa entrar no clima da diversão.

Durante o tour pelo museu, os visitantes se deparam com missões menores. Quem as cumpre,ganha pontos e potencializa as habilidades. Cada desafio cumprido é registrado em pulseiras interativas que, ao final do passeio, irão classificar o perfil do espião. Já pensou ser comparado a um 007?

No Spyscape, uma biblioteca especializada oferece mais de mil títulos, com histórias fictícias e reais, relacionados ao universo da espionagem, incluindo edições raras de obras selecionadas com a ajuda de agentes. O museu também tem uma lojinha de souvenirs, área com Cafe & Bar e espaço para realização de eventos com capacidade para mais de 600 pessoas.