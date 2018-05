Nova atração do Kennedy Space Center simula visita a Marte

10:00 · 06.05.2018

Quem assitiu o filme "Perdido em Marte", com Matt Damon, teve uma clara ideia de como deve ser difícil a sobrevivência no Planeta Vermelho. Os que ficaram curiosos com a história e são muito fãs de astronomia agora têm um novo motivo para visitar o Kennedy Space Center Visitor Complex, em Orlando, nos Estados Unidos.

No ATX Center, nova área do complexo temático, a corrida a Marte já começou! A partir deste mês, o programa inédito propõe uma nova experiência de treinamento para astronautas, utilizando tecnologias de simulação imersiva para transportar os turistas para Marte, treiná-los para viver e trabalhar em ambientes severos, e ensinar-lhes a utilizar as tecnologias reais da Nasa para abordar esses desafios.

A "missão" tem por objetivo instalar um protótipo de base marciana, o que começa com a preparação dos astronautas para a viagem. É possível optar entre dois programas: a Experiência de Treinamento de Astronautas, que proporciona aos visitantes a formação de quem se prepara para uma missão extraterrestre, e o Mars Base 1, que proporciona a chance de viver em Marte por sete horas, como "astronautas novatos", enquanto tem de realizar operações de base, experiências científicas reais e tarefas de engenharia.

As atividades são cheia de desafios. Inicialmente, os participantes escalam um elevador até a torre de lançamento, quando embarcam na nave espacial rumo a Marte e são informados sobre a missão e o que enfrentarão no planeta. Quando estiverem na base marciana, os grupos precisam cumprir algumas tarefas em três diferentes pontos: centro de operações, laboratório de engenharia e na estufa de alimentos. Ao final, todos recebem um relatório eletrônico detalhando suas conquistas, juntamente com um registro de vídeo que gravaram durante o dia.

"Estamos oferecendo algo que a maioria das pessoas pensava que nunca iria fazer na vida", afirma o diretor de operações do Kennedy Space Center Visitor Complex, Therrin Protze. "Para quem se perguntou como se sentiria como um astronauta, treinar como eles treinam, enfrentar os desafios e as questões que eles têm que trabalhar e sob pressão extrema, Astronaut Training Experience e Mars Base 1 estão agora disponíveis para todos", completa.

Os atrativos variam de 30 a 45 minutos e podem ser adicionados ao pacote de visitas ao Centro Espacial Kennedy. Os preços variam entre US$ 30 e e US$ 175. Dois programas de acampamento de três e cinco dias também estarão disponíveis no novo ATX Center. A amplitude das ofertas oferece a oportunidade de participar com base no nível de interesse e necessidades educacionais específicas.

Localizado a 45 minutos a leste da cidade de Orlando, o complexooferece uma programação completa para toda família e programas interativos que funcionam o ano inteiro, inclusive com a possibilidade de conhecer astronautas veteranos. Os ingressos custa US$ 40 para crianças (de 3 a 12 anos) e US$ 50 para adultos, incluindo um passeio de ônibus pela base espacial.