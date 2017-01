Norwegian oferece viagens para fugir do rei Momo sem perder a diversão

15:36 · 04.01.2017 / atualizado às 15:46

Caribe, Bahamas, Europa, Havaí, Canal do Panamá, América Central e até Austrália e Nova Zelândia: são opções de destinos nos cruzeiros Norwegian, com 3,7,11,14,15 ou 19 noites de duração incluindo os dias de Carnaval.

Todas as viagens serão realizadas em navios Freestyle Cruising, isto é, com liberdade total ao passageiro, como em um resort. Não há código de vestuário e nem horários pré-estabelecidos para as refeições e nem mesmo restaurante ou mesa definidos. Cada um pode jantar com quem quiser na hora que preferir e aonde quiser. Confira os destinos e as datas das viagens:

Caribe

Navio: Norwegian Escape

Data: 25/2/2017

Duração: 7 noites

Roteiro: Miami, St. Thomas, Tortola, Nassau, Miami

Preço: a partir de R$ 3.758,00 por pessoa, em cabine dupla

Navio: Norwegian Getaway

Data: 26/2/2017

Duração: 7 noites

Roteiro: Miami, Roatan, Harvest Caye, Cozumel, Miami

Preço: a partir de R$ 3.556,00 por pessoa, em cabine dupla

Navio: Norwegian Epic

Data: 25/2/2017

Roteiro: Orlando (Porto Canaveral), Tortola, St Thomas, Great Stirrup Cay(ilha particular), Orlando

Duração: 7 noites

Roteiro: R$ 3.229,00

Navio: Norwegian Breakaway

Data: 26/2/2017

Duração: 7 noites

Roteiro: Nova York, Orlando (Porto Canaveral), Great Stirruo Cay (ilha particular da Norwegian ), Nassau, Nova York

Preço: R$ 3.385,00

América do Sul

Navio: Norwegian Sun

Data: 22/2/2017

Duração: 15 noites

Roteiro: Buenos Aires, Montevideu,Puerto Madryn,Porto Stanley, Ushuaia, Punta Arenas,Fiordes chilenos, Puerto Chabuco,Puerto Montt, Santiago

Preço: a partir de R$ 7.494,00 por pessoa, em cabine dupla

Bahamas

Navio: Norwegian Sky

Data: 24/2/2017

Duração: 3 noites

Roteiro: Miami, Nassau,Great Stirrup Cay, Miami

Preço: a partir de R$ 1.795,00 por pessoa, em cabine dupla

Navio: Norwegian Dawn

Data: 26/2/2017

Duração: 7 noites

Roteiro: New Orleans, Cozumel, Roatan, Harvest Caye, Costa Maia, New Orleans.

Preço: a partir de R$ 3.127,00 por pessoa, em cabine dupla

Navio: Norwegian Gem

Data: 27/2/2017

Duração: 11 noites

Roteiro: Nova York, San Juan,St. Thomas, St Maarten, Tortola, Nova York

Preço: a partir de R$ 4.011,00 por pessoa, em cabine dupla

Canal do Panamá e América Central

Navio: Norwegian Jewel

Data: 19/2/20117

Duração: 14 noites

Roteiro: Los Angeles, Cabo San Lucas, Acapulco, Puerto Quetzal, (Guatemala) , Corinto (Nicaragua) Puntarenas (Costa Rica), Canal do Panamá, Cartagena (Colombia) Miami Los Angeles

Preço: a partir deR$ 17.817,00 por pessoa, em cabine dupla

Europa – Ilhas Canárias

Navio: Norwegian Spirit

Data: 23/2/20117

Duração: 10 noites

Roteiro: Barcelona, Casablanca, Las Palmas,Santa Cruz de Tenerife,Funchal, Granada/Málaga, Alicante, Barcelona

Preço: a partir de R$ 3.962,00 por pessoa, em cabine dupla

Havaí

Navio: Pride of America

Data: 25/2/2017

Duração: 7 noites

Roteiro: Honolulu, Maui, Hilo, Kona,Kuai, Honolulu

Preço: a partir deR$ 6.278,00 por pessoa, em cabine dupla

Australia e Nova Zelandia

Navio: Norwegian Star

Data: 18/2/20117

Duração: 19 noites

Roteiro: Auckland,Bay oIslands,Sydney,Brisbaine,AirlieBeach,Cairns,Darwin,Komodo,Bali,KualaLumpur, Cingapura

Preço: a partir de R$ 7.672,00 por pessoa, em cabine dupla

Mais informações: www.ncl.com.br