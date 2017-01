Natal terá o primeiro bar de gelo do Nordeste

14:00 · 30.01.2017

O Ice Bar Natal terá como mascote o jumentinho Chicó

Na "Terra do Sol", você poderá desfrutar de um bar com até -20ºC. Prevista para entrar em funcionamento na primeira quinzena de fevereiro, O Ice Bar Natal será o primeiro emprendimento do gênero no Nordeste. Instalado na Praia de Ponta Negra, um cartão-postal da capital potiguar, o espaço terá como mascote o jumentinho Chicó.

Segundo os proprietários, os brasileiros Luiz Azevedo e leandro Ribeiro, além do italiano Gianni Fantino, a escolha de Natal foi definida após uma pesquisa de mercado de mais de dois anos para idealizar o espaço, inclusive com viagens internacionais.

Antes de ingressar no Ice Bar, o cliente receberá roupas e luvas térmicas especiais. Será dividido em vários ambientes. Na parte gelada, os visitantes,divididos em turmas, poderão ficar até 30 minutos. No mais frio, além do open bar servido em copos que também são feitos de gelo, poderão se divertir com música, conferir esculturas e neve artificial. O empreendimento promete ainda brinquedoteca, serviço fotográfico, loja de produtos regionais e o cantinho do amor para casais.