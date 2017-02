Na Cidade do México, confira cinco museus imperdíveis

09:35 · 03.02.2017 / atualizado às 09:47

Agitação talvez seja a palavra mais lembrada quando se fala sobre a Cidade do México. Afinal, é tem uma das maiores populações mundiais e um trânsito caótico. Mas além de ser um destino turístico para os que buscam suas belas praias, o destino tem muito o que oferecer em cultura e história. E nada melhor do que museus para conhecer melhor esses tesouros mexicanos. A começar pelo Museu Frida Kahlo, Museu de Arte Popular, Museu de História Natural e Cultura Ambiental, Museu Nacional de Antropologia e o Museu Soumaya.

Museu Frida Kahlo

Em 1958, a casa onde a pintora mexicana Frida Kahlo viveu foi convertida em museu, quatro anos após sua morte.Está localizado em um dos bairros mais antigos e belos da Capital do México. É para muito frequentado por turistas. Com um profusão de cores, assim como a obra da artista, a casa azul conta com diversas obras da artista como Viva la Vida (1954), Frida y la cesárea (1931), retrato de mi padre Wilhelm Kahlo (1952), entre outras. São oferecidas visitas guiadas em espanhol e inglês.

Horário de funcionamento:

Terça-feira: de 10 às 17:45h

Quarta-feira: de 11 às 17:45h

Quinta a domingo: de 10 às 17:45h

Ingressos:

Os preços dos ingressos variam de acordo com o dia de semana.

Durante a semana $120 pesos mexicanos para o púbico em geral (aproximadamente 26 reais)

Nos fins de semana: $140 pesos mexicanos para o público geral (aproximadamente 30 reais)

Mais informações em: sedema.df.gob.mx

Museu de Arte Popular

Para quem gosta de artesanato, este museu é parada obrigatória. Inaugurado em 2006, com a intenção de promover a arte popular por meio de espaços vivos, dinâmicos, permanentes ou itinerantes. A visita ao museu leva o turista a viajar por séculos de história, conhecendo tradições, costumes e uma diversidade de culturas que impulsionaram a produção artística de um povo tão rico, fundamental na formação da cultura mexicana. No acervo, artigos de olaria, cestaria, têxteis elaborados na tecelagem de cintura e papel colorido picado, dentre outros.

Horário de Funcionamento:

Terça a domingo: das 10:00 as 18:00h

Quartas: das 10:00 as 21:00h

Ingressos – público geral: $40 pesos mexicanos (aproximadamente 9 reais)

Mais informações em: map.df.gob.mx

Museu Nacional de Antropologia

Preserva as origens da complexa estrutura que, atualmente, forma a nação mexicana. O edifício foi inaugurado em 1964 e desenhado pelo arquiteto mexicano Pedro Ramíres Vázquez. Localizado dentro do Bosque de Chapultepec, é dividido em 23 salas temáticas, nas quais estão exposições e peças como a Pedra do Sol – popularmente chamada de “calendário asteca” – cabeças de pedra gigantes da civilização Olmeca, tesouros da civilização Maia, réplica da tampa do sarcófago de Pacal, o Grande e mostras etnológicas da vida rural mexicana contemporânea.

Horário de funcionamento:

terça a domingo – 9h às 19h

Ingressos para exposição permanente: $64 pesos mexicanos (aproximadamente 15 reais)

Mais informações em: mna.inah.gob.mx

Museu Soumaya

Ocupa dois espaços distintos: um edifício de importância histórica na Plaza Loreto, na região sul da cidade, e a nova sede, de arquitetura moderna e arrojada, projetada por Fernando Romero e inaugurada em 2011 na Plaza Carso, região norte da Cidade do México. Mantido pela Fundação Carlos Slim, foi inaugurado em 1994. Possui um acervo de mais de 60.000 peças, incluindo obras de Picasso, Dali, Tamayo, Siqueiros e Rivera, abrangendo assim produções artístico-culturais do México, América Latina e Europa.

Horário de funcionamento:

Plaza Loreto: quarta à segunda das 10:30 – 18:30h – sábado até as 20h

Plaza Carso: todos os dias das 10:30 as 18:30h

Ingressos: gratuitos

Mais informações em: soumaya.com.mx

Museu de História Natural e Cultura Ambiental

Retrata curiosidades sobre a origem da vida, a evolução das espécies encontradas na Terra e o conceito de universo. O museu conta com exposições temporárias e permanentes, assim como visitas guiadas e programações de “noites no museu”. Muito atrativo para o público infantil, o local ainda conta com apresentações de teatro. Está localizado no Bosque de Chapultepec e próximo ao Museu Nacional de Antropologia,

Horário de Funcionamento:

de terça-feira a domingo, das 10h às 17h

Ingressos: público em geral – $24 pesos mexicanos (aproximadamente 6 reais)

Crianças de 3 a 12 anos – $11 pesos mexicanos (aproximadamente 3 reais)

Mais informações em: sedema.df.gob.mx