14:25 · 02.02.2017 / atualizado às 14:31

O cruzeiro MSC Seaview começará a navegar pelo Mediterrâneo em junho de 2018 ( Foto: Divulgação )

A MSC Cruzeiros,líder nos mercados da Europa, América do Sul e Sul da África, em parceria com Fincantieri, herdeiro da famosa tradição italiana em construção nava,realizou a tradicional "Cerimônia da Moeda", importante etapa na construção do MSC Seaview. O evento aconteceu no estaleiro nesta quinta-feira, dia 2, em Monfalcone, na Itália.

A embarcação será destaque no que se refere ao lançamento de navios para o próximo ano, iniciando suas operações em junho de 2018 pelo oeste do Mediterrâneo, para sua temporada

inaugural. O MSC Seaview continuará seu programa navegando pelo Brasil, a partir de novembro de 2018.

Este será o terceiro meganavio de última geração a entrar em operação e é parte do plano de investimento de 10 anos da companhia, até 2026. A Cerimônia da Moeda acontece na fase inicial de construção do navio, quando a quilha é colocada. A tradição dita que duas colaboradoras de longa data, representando o estaleiro e a armadora, atuem como madrinhas da cerimônia, posicionando duas moedas sob o bloco da quilha do novo navio, em sinal de bênção e boa sorte. Hoje, Michela Bullo, do Fincantieri, e Loredana Giammusso, da MSC Cruzeiros, tiveram a honra de realizar a tarefa.

Com 323 metros de comprimento e 154.000 toneladas, terá capacidade total para 5.179 hóspedes. Este será o segundo de dois transatlânticos idênticos da geração

Seaside da MSC Cruzeiros a ser construída pelo Fincantieri. Seu navio gêmeo, o MSC Seaside, iniciará suas operações em dezembro de 2017 e será inaugurado em Miami, porto

de onde partirão seus itinerários.