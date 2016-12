MSC Cruzeiros anuncia parcelamento em reais para todo o consumo a bordo

12:24 · 29.12.2016

SPA do MSC Yacht Club ( Divulgação/MSC Crociere )

Os fãs de cruzeiros têm um motivo a mais para fazer as malas e aproveitar a próxima temporada de viagens da MSC Cruzeiros. Disposta a atrair cada vez mais turistas em 2017, a empresa lançou uma facilidade para o pagamento das despesas a bordo.

Assim, durante toda a temporada 2017, os hóspedes que embarcarem no MSC Preziosa ou no MSC Musica poderão parcelar todo o consumo de bebidas, restaurantes temáticos, excursões, produtos em lojas, fotografias,pacotes de internet e serviços do MSC Aurea SPA em seis vezes em reais, sem juros.

“Essa é mais uma iniciativa pensada estrategicamente para oferecer aos brasileiros experiências completas a bordo de nossos navios, com tranquilidade, segurança e flexibilidade na hora de pagar as despesas realizadas durante a viagem”, destaca Ignacio Palacios, diretor Comercial e de Revenue da armadora.

A bordo, é necessário consultar o valor mínimo para o parcelamento e os valores são convertidos no câmbio do dia. São aceitos cartões da maioria das bandeiras, exceto American Express, Elo e Hipercard.

O MSC Preziosa, com capacidade para mais de 4,3 mil hóspedes, será o maior transatlântico a navegar pelo Brasil. Seus itinerários de seis a oito noites darão aos viajantes a oportunidade de explorar os principais pontos turísticos de Salvador e Ilhéus, além de verdadeiros paraísos nacionais como Búzios e Ilha Grande, destinos que também serão contemplados em seus minicruzeiros.

Aqueles que desejam realizar uma viagem com ainda mais conforto, privilégios e privacidade podem optar pela experiência do MSC Yacht Club. Com um conceito seis estrelas, o produto de luxo exclusivo da armadora garante aos cruzeiristas os serviços mais requintados do mercado, como bar, lounge, restaurante e piscina privativos, acesso exclusivo ao MSC Aurea Spa, menu de travesseiros, serviço de mordomo 24h, excursões diferenciadas, prioridade para embarque e desembarque e muitas outras comodidades.

O MSC Musica, por sua vez, com capacidade para mais de 3,2 mil cruzeiristas, será a estrela das rotas para os países vizinhos, Argentina e Uruguai. Os roteiros, que alterarão entre seis e oito noites, terão escalas em Buenos Aires, onde o navio fará um pernoite para que todos possam aproveitar ao máximo as atrações da capital portenha; Punta del Este, que encanta por contar com paisagens belíssimas e construções exuberantes, como a famosa Casa Pueblo; e Montevidéu, que representa um verdadeiro convite aos apreciadores de vinho para que conheçam os vinhedos mais famosos do país.

Mais informações: www.msccruzeiros.com.br