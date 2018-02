Morro Branco e Jeri estão na lista das melhores praias do Brasil

16:07 · 23.02.2018 / atualizado às 18:18 por Marlyana Lima - Editora

Conhecida internacionalmente, Jericoacoara é listada em 23º lugar

Duas praias cearenses figuram entre as 25 melhores do País, segundo a pesquisa "Travelers Choice 2018", da TripAvisor, uma das maiores plataformas de vendas online de viagens do mundo. A praia de Morro Branco, em Beberibe, ficou em 8º lugar. Jericoacoara, em Jijoca, que é reconhecida internacionalmente como uma das mais belas do mundo, aparece na 23ª posição no atual ranking.

A classificação é feita com base no relato da experiência dos usuários do site que visitam o local e avaliam critérios como as características do lugar, limpeza da água, facilidade de acesso, satisfação dos clientes e rede de bares, restaurantes e hotéis.

No ranking das melhores praias do País, 14 ficam na região Nordeste. Além das duas cearenses, Pernambuco emplacou quatro praias, incluindo a vencedora nacional, Baía do Sancho, que fica no arquipélago de Fernando de Noronha. No ano passado, essa mesma praia havia sido apontada como a melhor do mundo. Este ano, ficou em segundo lugar na lista mundial. Perdeu o posto para a caribenha Grace Bay.

Ainda em Pernambuco são citadas: a Praia dos Carneiros (17º), Praia de Muro Alto (18º) e Praia Cacimba do Padre (22º). Em Alagoas são destaque a Praia de Antunes (9º), Praia de São Miguel dos Milagre (12º) e Praia do Gunga (16º). No Rio Grande do Norte foram listadas Baía dos Golfinhos (5º) e Praia do Madeiro (10º, ambas na famosa Praia da Pipa, além da Praia de Ponta Negra (20º), em Natal. A Bahia completa a lista regional com Quarta Praia (15º) e Praia da Pitinga, no Arraial d'Ajuda (25º). Confira a lista completa: