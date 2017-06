Mônaco homenageia Ayrton Senna

16:35 · 14.06.2017 / atualizado às 16:47 por Marlyana Lima - Editora

O hotel Fairmont Monte-Carlo, localizado na curva mais famosa da pista de F1, inaugurou recentemente uma suíte temática em homenagem a Senna ( Foto: Jerry André )

Em 2017, Brasil e Mônaco comemoram 30 anos da primeira vitória de Ayrton Senna no circuito de Fórmula 1 de Monte-Carlo. Considerado o único “rei de Mônaco”, o brasileiro é até hoje o maior vencedor da etapa mais charmosa da corrida e subiu ao pódio de Mônaco seis vezes durante sua carreira, sendo cinco delas seguidas.

Esta conquista tão importante fez com que Senna se tornasse um ídolo não apenas em seu país de origem, mas também no pequeno principado europeu. Um dos principais museus do país, por exemplo, o Acervo de Carros Antigos, coleção pessoal do príncipe Rainier III com cerca de 100 veículos de todos os tipos e épocas, tem uma seção reservada apenas ao piloto brasileiro.

Em celebração ao aniversário da primeira conquista em Monte-Carlo, foram planejadas diversas ações no destino. Uma delas foi a inauguração de uma placa comemorativa de Ayrton Senna pelo príncipe Albert II, no mês de maio, em frente ao hotel Fairmont Monte-Carlo, localizado na curva mais famosa da pista de F1. O hotel também inaugurou recentemente uma suíte temática em homenagem ao piloto, com a presença da sobrinha de Senna e gerente geral do Instituto Ayrton Senna, Bianca Senna (na foto abaixo com o princípe Albert II). O espaço de 90 metros quadrados dedicado ao tricampeão mundial possui fotos da coleção, livros e outros itens que pertenciam a ele, como um capacete original de 1987 e o volante autografado da Lotus 99T.

Luxo em cada esquina

Mônaco é um destino perfeito para celebração e para vivenciar experiências únicas. Quem gosta de carros e corridas tem um prato cheio para degustar no principado. Além dos luxuosos veículos esportivos e do museu de carros antigos, ainda é possível alugar um carro e percorrer as ruas do principado que se transformam no circuito de Monte-Carlo, explorando cada curva que os pilotos correm todos os anos.

O principado também é um destino divertido e moderno cheio de atrações culturais, opções esportivas e vida noturna agitada. Para apreciadores de viagens culturais, há museus sobre os mais diferentes e interessantes assuntos para conhecer. Na lista dos principais monumentos do país figuram a Catedral de Mônaco, o Palácio Principesco e o famoso Cassino e Ópera de Monte-Carlo, que recebe concertos e apresentações prestigiadas, alem de possuir salões de jogos decorados com muitos vitrais, esculturas e pinturas.

Mais informações: www.visitemonaco.com