Miami é o destino mais buscado para as férias escolares

12:18 · 05.01.2017 / atualizado às 12:19

Janeiro é um dos meses mais movimentados do ano para o turismo brasileiro, muito por conta do início de verão e férias escolares. Diversas pessoas aproveitam esta época para viajar com a família e curtir os dias quentes típicos do Brasil ou então, visitar os países da América do Norte e Europa, onde a estação é o inverno.

Levantamento do Kayak (www.kayak.com.br) comprovou que Miami se mantém no topo da lista entre os destinos mais buscados e o preço médio de um bilhete de ida e volta é US$ 843. Ainda no topo do ranking estão Orlando, Fortaleza, Lisboa e Rio de Janeiro.

Já os destinos com preço médio de passagem aérea mais em conta são: Rio de Janeiro, US$ 134; São Paulo, US$ 152; Salvador, US$ 209 e Recife, US$ 283.

“Miami e Orlando continuam a ser os destinos mais procurados para essa época, porque muitos brasileiros encontram boas promoções de passagens aéreas para essas cidades, pois tem bastante oferta de voos diretos do Brasil. Além disso, muitos pais aproveitam para fazer compras e levar os filhos aos parques temáticos, já que as duas cidades são relativamente próximas e é possível viajar entre as duas de carro e em poucas horas”, acrescenta Nicolas Scafuro, vice-presidente do Kayak na América Latina.

O levantamento foi realizado no site do Kayak em 16 de dezembro de 2016 para viagens de 2 a 31 de janeiro de 2017. Os preços de voos são para ida e volta para uma pessoa em classe econômica, partindo de qualquer aeroporto do Brasil. Confira abaixo o resultado completo da pesquisa.

Os destinos mais buscados para as férias e o preço médio das passagens