México sediará congresso de destinos de casamento em 2018

16:00 · 08.06.2017

Los Cabos, no México, é o lar de alguns dos mais luxuosos hotéis do Planeta. A região é uma mistura dinâmica de paisagens desérticas, praias e áreas montanhosas

De 10 a 12 abril de 2018, a cidade mexicana Los Cabos sediará o congresso Destination Wedding Planners (DWP), considerado o mais importante evento da indústria do romance. É realizado anualmente nos destinos mais importantes internacionais com mais de 400 participantes de 60 países, incluindo 150 renomados coordenadores de casamentos do mundo.O anúncio foi feito pelo Conselho de Turismo do México.

Com um dramático fundo desértico, situado entre o Oceano Pacífico e o Mar de Cortez, Los Cabos é o lar de alguns dos mais luxuosos hotéis do Planeta, com ofertas culinárias consideradas por muitos de nível mundial. A região é uma mistura dinâmica de paisagens desérticas, praias e áreas montanhosas. "El Arco" é a localização geográfica mais proeminente e está localizado onde acontece o encontro do Mar de Cortez com o Oceano Pacífico.

A grande diversidade do país e a receptividade dos mexicanos tornaram possível que a cada dia se realizem eventos únicos e casamentos inigualáveis; colocando à disposição das empresas tecnologia e infraestrutura adequada para todos os tipos de eventos de negócios; e oferecendo aos casais a oportunidade de fazer incríveis festas de casamento em praias, fazendas, cidades coloniais únicas, sítios arqueológicos e até casamentos subaquáticos.

O nicho de turismo de romances é uma área de negócios substancial e de constante crescimento: estima-se que 350 mil casais de todo o mundo se casam em destinos diferentes a cada ano. De acordo com estatísticas recentes, 9% o fazem no México. Nos últimos cinco anos, os casamentos no México aumentaram em 50%. É por isso que o Conselho de Promoção Turística do México apoia a estratégia de promoção do Los Cabos como um destino de romance e casamentos, e está empenhada em promover este importante setor.

O congresso, que já foi realizado em países como Grécia, Ilhas Maurício, Itália e Tailândia, distingue-se por reunir o melhor da indústria de casamento de luxo, exibindo os destinos mais exclusivos, as melhores ofertas hoteleiras, juntamente com os principais fornecedores criativos de casamentos como estilistas, além de renomados fotógrafos, joalherias, chefs, dentre outros.

Segundo o Conselho de Promoção Turística do México, o DWP 2018 funcionará como catalisador para uma maior colaboração com a indústria global, buscando fortalecer o relacionamento com empresas especializadas em casamentos, e continuando a posição de liderança do país no segmento de turismo de romance. Para mais informações sobre o México, visite www.visitmexico.com