Mais de 40% dos brasileiros aceitariam salários mais baixos, se pudessem viajar mais a negócios

14:52 · 02.02.2017 / atualizado às 15:11

Xangai, maior cidade da na República Popular da China, lidera a lista dos 10 destinos com o mais rápido crescimento em procura por viagens de negócios

Viajantes de negócios, principalmente os brasileiros, preferem novas experiências do que benefícios trabalhistas tradicionais, estreitando a linha que divide trabalho e lazer. É o que revela pequisa realizada pela Booking.com para Empresas, líder global em conectar viajantes de negócios com a maior variedade de lugares para ficar. O levantamento mostra que 43% dos viajantes de negócios aceitariam receber um salário menor, caso isso significasse um aumento no número de viagens a trabalho. Esse resultado reforça a tendência de que viagens corporativas podem ser consideradas um diferencial para um funcionário no país, assim como motivação extra e ferramenta para retenção de talentos.

Segundo o estudo, quase metade dos viajantes corporativos brasileiros (44%) estenderam suas viagens de negócios para outro país ou cidade nos últimos 12 meses, com 40% desse grupo apontando que querem fazer a mesma coisa em 2017. Além disso, 75% dos brasileiros estão dispostos a fazer a maior quantidade possível de atividades ao visitar um novo destino.

Entre os pesquisados, 57% dos brasileiros também disseram que gostam de viajar a negócios. Alguns destinos menos tradicionais estão incentivando esta nova geração de viajantes a adicionar alguns dias às suas viagens para explorar e aproveitar ao máximo seu tempo longe do escritório.

A Booking.com para Empresas acredita que essa tendência seguirá forte neste ano, com 46% dos entrevistados mundiais dizendo que vão viajar mais a negócios em 2017 em comparação a 2016. Para ajudar as empresas nesse cenário de mudança das preferências dos viajantes de negócios, o estudo identificou uma série de tendências e reuniu dicas úteis para profissionais que estão cada vez mais em movimento.

Alternativos

Enquanto cidades como Londres, Paris e Frankfurt permanecem no topo da lista para viagens de negócios, o levantamento da Booking.com para Empresas também identificou as 10 principais cidades com o crescimento mais rápido na categoria (com base no crescimento de reserva nos últimos 12 meses), incluindo destinos como Praga, Budapeste e Cantão.

Confira as 10 cidades com o mais rápido crescimento em procura em viagens de negócios

1. Xangai

2. Tóquio

3. Bangkok

4. Cantão

5. Nova York

6. Budapeste

7. Singapura

8. Hong Kong

9. Praga

10. Amsterdã