Mais brasileiros pretendem viajar pelo País nas férias deste ano

11:00 · 08.06.2017

Rio de Janeiro e Fernando de Noronha lideram a preferência nacional em pesquisa. Já a vizinha Argentina aparece como favorita dos brasileiros no exterior. Pesquisa global aponta que os destinos nacionais para as férias deste ano estão no topo da lista de 34% dos brasileiros. Por meio da internet, foram aplicadas 1 mil entrevistas no Brasil, entre março e abril, e outras 10 mil com moradores da Alemanha, Áustria, Bélgica, Espanha, Estados Unidos, França, Itália e Suíça.

Realizado há 17 anos, o estudo da Ipso a pedido da francesa Europ Assistance tem como objetivo oferecer uma estimativa anual dos planos de férias dos cidadãos desses países, além de suas motivações, destinos e tipos de viagem, em comparação ao ano anterior.

A pesquisa mostrou que, embora o tempo médio das férias dos brasileiros seja superior ao das demais nacionalidades, houve redução de 2,5 para 2,2 semanas neste ano. Em decorrência disso, o orçamento médio diminuiu 23% em comparação ao de 2016, passando para R$ 4.407.

Com relação ao destino, 34% dos brasileiros entrevistados permanecerão no País no período de junho a setembro, e 66% irão para o exterior, favorecendo o continente sul-americano, especificamente a Argentina, que agora lidera a preferência nacional, à frente da França, Itália e Portugal.

Já os Estados Unidos, segundo destino mais popular para os brasileiros em 2016, perderam 8 pontos neste ano, caindo de 9% para 1%. O levantamento mostrou também que 59% dos brasileiros optam por reserva em hotel, enquanto 35% preferem ficar na casa de amigos ou alugar um imóvel.

Comparado aos demais países, os brasileiros mostraram-se mais interessados na possibilidade de locar um quarto em casa particular (34%). Outro fator identificado foi o interesse por recomendações online: agora, o terceiro critério de decisão na seleção de hospedagem (31% na Europa, 31% nos Estados Unidos e 28% no Brasil), atrás do valor (respectivamente 67%. 56%, 58%) e da localização do hotel (53%, 60%, 39%).

Os brasileiros aparecem ainda como o público que mais divulga opiniões online, principalmente sobre hotéis (71%), restaurante (70%), atração turística (68%) e companhia aérea (59%).