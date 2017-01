Maior tirolesa de Minas Gerais é inaugurada no Mirante do Mangabeiras

14:13 · 04.01.2017 / atualizado às 14:16

O trajeto começa no mirante e termina na praça de esportes do parque Com dois decks de madeira, o mirante proporciona uma visão panorâmica da cidade

Para quem gosta de adrenalina, Minas Gerais acaba de inaugurar uma ótima atração radical que tem como bônus uma linda vista panorâmica de Belo Horizonte. Trata-se da tirolesa cujo trajeto começa no Mirante e termina na Praça de Esportes do Parque das Mangabeiras, - a maior reserva ambiental da capital mineira e um dos mais extensos parques urbanos da América Latina. A atração é destinada a adultos e crianças a partir de 5 anos.

Os interessados podem comprar os ingressos antecipados no site www.tirolesabh.com.br. Ao efetuar a compra, o cliente deverá escolher o horário da descida. Os valores cobrados para cada salto são: R$ 40,00 de terça a quinta-feira e R$ 50,00 às sextas, domingos e feriados.

Estrutura do parque

Além da experiência na tirolesa, os visitantes poderão usufruir de toda a estrutura que está disponível no mirante: lanchonete, sanitários, bar e wi-fi. Também são oferecidos serviços de fotografia e vídeo para registrar o momento da descida. Outra novidade é o serviço de vans que realiza o traslado do estacionamento do Parque das Mangabeiras até o Mirante do Mangabeiras, disponível também para os visitantes que só desejam contemplar a vista.

A atração tem como objetivo estimular e fomentar o turismo no município, além de valorizar um dos mais bonitos cartões-postais da cidade, proporcionando lazer e entretenimento aos visitantes. “A proposta é criar um receptivo atraente para a apreciação da linda vista de Belo Horizonte e da Serra do Curral, uma beleza peculiar que merece o nosso carinho e atenção”, ressalta André Reis, um dos reponsáveis pelo espaço.

A iniciativa do projeto é da Prefeitura de Belo Horizonte, que concedeu o uso para a empresa Espaço Mangabeiras por meio de licitação. A atração conta com a assessoria do Projeto Aventura, empresa com mais de 20 anos de experiência no mercado, responsável também pelo treinamento da equipe e por uma assessoria técnica especializada. O equipamento foi projetado dentro das rigorosas normas de segurança nacionais e internacionais e é composto por materiais de alta resistência. A instalação da tirolesa está em consonância com todas as regulamentações e normas ambientais.

Mirante do Bairro Mangabeiras

Considerado área de preservação ambiental, o Mirante está localizado no bairro das Mangabeiras, atrás do Palácio do Governador, em uma área de aproximadamente 35.400 m². Com dois decks de madeira instalados, medindo cada um cerca de 125 m², o Mirante proporciona aos visitantes uma linda visão panorâmica da cidade e do Parque das Mangabeiras.

Tirolesa BH

Mirante do Mangabeiras - Rua Pedro José Pardo, 1000 - Mangabeiras. Belo Horizonte (MG)

Horário de funcionamento da tirolesa: 10h às 18h.

Venda de ingressos: No local (de 10h às 18h) ou pela internet no site www.tirolesabh.com.br

Valor dos ingressos: R$ 40,00 de terça a quinta-feira e R$ 50,00 às sextas, domingos e feriados.

www.tirolesabh.com.br