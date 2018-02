Maior parque da Disney comemora 20º aniversário em abril com diversas atrações

19:23 · 22.02.2018 / atualizado às 19:27

No dia 22 de abril, o Disney's Animal Kingdom - maior parque Disney com 1,6 milhão de m² - comemorará 20 anos de existência. Para celebrar o momento especial, novas aventuras selvagens e diferentes experciências serão proporcionadas aos visitantes do dia 22 de abril a 5 de maio.

A comemoração fará alusão ao Dia da Terra e se chamará "Festa para o Planeta". Palestras de conscientizaçãp sobre a preservação do meio ambiente serão promovidas. Além disso, novas interações com alguns dos 2 mil animais do parque, de 300 espécies diferentes, serão proporcionadas.

A celebração do 20º aniversário do Disney’s Animal Kingdom também inclui um guia de aventura, mercadorias de edição limitada e uma gravura especial elaborada pelo renomado Walt Disney Imagineers, Joe Rohde. No dia 22 de abril, ele estará disponível das 13h às 16h para autografar as gravuras na loja Discovery Trading Company, localizada na entrada do parque.

As crianças têm a chance de ganhar um broche de edição limitada participando de atividades e experiências com o programa Wilderness Explorer. No Tiffins, restaurante conceito e mais exclusivo do parque, vão acontecer seis jantares temáticos com um especialista em animais.

Nascimento do 1º hipopótamo após 13 anos

Em janeiro deste ano, ocorreu um momento marcante para a equipe de especialistas do Disney’s Animal Kingdom: o nascimento do primeiro hipopótamo depois de 13 anos.

Nessa quarta-feira (21), seu sexo foi revelado em primeira mão para meia dúzia de visitantes sortudos que estavam na atração Kilimanjaro Safaris. O bebê hipopótamo é macho e já foi batizado de Augustus.