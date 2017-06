Maior navio de cruzeiros do mundo tem construção de exterior finalizada

10:00 · 10.06.2017

O "Symphony of the Seas" terá temporada inaugural, no verão europeu de 2018, explorando o Mediterrâneo ( Foto:s Divulgação )

Com estreia marcada para abril de 2018, o Symphony of the Seas está um passo mais próximo da conclusão. O que será o maior navio de cruzeiros do mundo e mais novo membro da classe de navios Oasis da Royal Caribbean está com o exterior agora completo. Agora, começará a fase de construção de interiores.

O "Symphony of the Seas" terá temporada inaugural de verão explorando o Mediterrâneo, passando os portos de Barcelona e Palma de Maiorca na Espanha; Provença na França; além de Florença, Pisa, Roma e Nápoles na Itália. Ele chegará a Miami no início de novembro de 2018 para dar início aos itinerários de sete noites pelo Leste e Oeste do Caribe.

E tem mais: reivindicará para si o título de maior – e mais cheio de aventuras - navio de cruzeiros do mundo. Ele oferecerá 28 cabines a mais do que seu mais novo navio irmão, o Harmony of the Seas, registrando 230 mil toneladas.

Com novas funcionalidades e comodidades para seus hóspedes, o Symphony também contará com todas as inovações e emocionantes experiências que garantiram o reconhecimento mundial do Harmony of the Seas. Entre os favoritos e premiados, estão o conceito de sete bairros distintos, restaurantes criativos e sofisticados, o Bionic Bar powered by Makr Shakr com robôs bartenders, espetáculos com padrão da Broadway, o icônico AquaTheater, o trio de toboáguas The Perfect Storm e o Ultimate Abyss, o tobogã mais alto dos mares.

