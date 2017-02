Maior hotel do mundo terá 10 mil quartos e 70 restaurantes

11:16 · 06.02.2017 / atualizado às 15:54

Design de um dos 70 restaurantes que farão parte do hotel

Se você pensou que esse colosso da hotelaria será erguido em Dubai, se enganou. O Abraj Kudai é propriedade do Ministério das Finanças da Arábia Saudita e será dirigido aos cerca de 15 milhões de muçulmanos que fazem a peregrinação à Meca todos os anos.

Para atender a um público tão numeroso, o hotel contará com 10 mil aposentos, distribuídos entre 45 andares e 12 torres. Em seu interior, nada menos do que 70 restaurantes servirão os hóspedes. Outro elemento superlativo é sua cúpula. Ela será uma das maiores do mundo e abrigará os salões e centro de conferências. O valor gasto em sua construção também chama atenção. A previsão é que chegue a US$ 3,5 bilhões.

Numa área de 1.400 metros, o Abraj Kudai será, em essência, um hotel cinco estrelas preparado para esbanjar luxo, incluindo algumas extravagâncias. Afinal de contas, alguns de seus futuros frequentadores pertencem à realeza do Oriente. Para essa clientela VIP estão sendo construídos cinco helipontos. Já os menos "abonados" terão à disposição as torres quatro estrelas. A previsão é que o mega-hotel seja inaugurado ainda em 2017.

Localização estratégica

Apesar de parecer impossível lotar um empreendimento hoteleiro com 10 mil quartos, o Abraj Kudai tem potencial de sobra graças à sua localização. Ele fica em Meca, a cidade sagrada para os muçulmanos, que atraí cerca milhões de peregrinos anualmente. Além disso, sua distância para Masjid al-Haram, conhecida como a Grande Mesquita, é de apenas 2,2 quilômetros.

O fluxo de visitantes aguardados é tão grande que o hotel terá um centro comercial, praças de alimentação, estação de ônibus e casas de oração. Nada menos do que cinco andares serão reservados para a família real saudita. Suas imponentes torres estão sendo erguidas em círculo, em volta de uma torre central, para lembrar uma fortaleza em um deserto.