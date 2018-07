Lista: confira as atrações e parques temáticos mais diferentes do mundo

15:35 · 10.07.2018 / atualizado às 15:48 por Redação Diário do Nordeste

Ferrari World, em Abu Dhabi, é diversão para toda a família

O mundo é cheio de parques temáticos, dos mais diversos tipos e tamanhos. As atrações permitem fugir de forma divertida da correria do dia a dia, através de emoções únicas e inesquecíveis.

Conforme uma pesquisa do site Booking.com, inclusive, 42% dos viajantes brasileiros disse que gostaria de visitar um parque temático durante uma viagem.

Confira, na lista abaixo, algumas das atrações e parques temáticos mais diferentes de todo o mundo.

Flórida, EUA

O Weeki Wachee Springs tem em suas atrações uma sereia de verdade. O parque oferece aluguel de caiaques, aventuras em remo, passeios de barco pelo rio e encantadoras sereias que nadam em águas frescas e cristalinas.

Buenos Aires, Argentina

Um parque temático religioso, o Tierra Santa em Buenos Aires tem grandes reproduções de cenas bíblicas, incluindo a fantástica Arca de Noé e as ruas de Jerusalém. Além disso, possui a estátua de Jesus de 18 metros, que emerge de uma construção de pedras a cada hora.

Dusseldorf, Alemanha

Dusseldorf é berço do Wunderland Kalkar - um parque temático construído em uma usina nuclear abandonada, onde até a torre de resfriamento se tornou um gigante balanço. Esse impressionante parque temático inclui mais de 40 atrações.

Kyushu, Japão

Kyushu, berço do vulcão mais ativo do Japão, é também lar do Harmonyland - um parque temático dedicado aos personagens de Sanrio, incluindo a amada Hello Kitty. Além de shows e paradas, você pode também fazer uma imersão na verdadeira experiência de Hello Kitty, visitando o Kitty Castle e navegando no Sanrio Boat.

Abu Dhabi, EAU

O Ferrari World, em Abu Dhabi, não é um parque apenas para os amantes de carros, mas para todos os familiares, com montanhas russas, simuladores e shows de ilusão de ótica, trazendo o mundo da Ferrari à vida.

Darwin, Austrália

Entre no clima australiano visitando o Crocosaurus Cove, onde você poderá alimentar crocodilos (ou até mesmo nadar com eles!), assim como visitar a casa dos répteis. Além disso, conheça o aquário e o "Mundo dos Crocs", um lugar repleto de obras de cera relacionadas a crocodilos, para que os visitantes aprendam mais sobre a espécie.