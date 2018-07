Lista: confira 5 atrações especiais na Holanda

15:16 · 09.07.2018 / atualizado às 15:20 por Redação Diário do Nordeste por

A Holanda é um país que tem cerca de um terço de seu território abaixo do nível do mar. A conexão do país com a água é grande. A paisagem, formada por canais, lagos e rios é fascinante e os moinhos de vento, polders e diques são mundialmente famosos.

Para que o país fosse habitável, os holandeses precisaram lutar por cada pedacinho de terra e, com isso, desenvolveram obras interessantes, que se tornaram destinos e atrações turísticas. Confira:

1- Giethoorn:

Giethoorn, a cidade sem ruas, foi estabelecida como um assentamento para colheita de turfa, vegetação que permeava lagoas e as pessoas construíram casas nas ilhas entre elas. Como resultado, o acesso só era possível por pontes ou barcos e hoje a melhor maneira de admirar a pitoresca vila é em tours de barco, que duram entre uma ou duas horas.

2- Kinderdijk:

Os dezenove moinhos de vento foram construídos por volta de 1740 como parte de um sistema para evitar enchentes e manter seca a área de Alblasserwaard, abaixo do nível do mar. Símbolo da gestão holandesa da água, em 1997 os moinhos de Kinderdijk foram declarados Patrimônio Mundial da UNESCO e hoje é um dos locais mais fotografados da Holanda. É essencial dar uma olhada no interior dos dois moinhos que funcionam como o Museum Windmills e ver o filme no Centro de Visitantes de Wisboomgemaal. No Molenwerkplaats (Windmill Workshop), guias explicam aos grupos como os moinhos de vento funcionam e se mantêm.

3- Flevoland:

A província mais jovem da Holanda, Flevoland é o maior projeto de recuperação de terras do mundo. Localizada a 6 metros abaixo do nível do mar, onde antes havia apenas água agora é possível encontrar natureza deslumbrante, cultura e atrações turísticas. Enquanto Almere e Lelystad são cidades notáveis pela arquitetura, em Batavialand, o maior Parque de Herança dos Países Baixos, é possível conhecer a história por trás dessa iniciativa única de recuperação de terras com atividades para toda a família. Já as “ilhas de terra seca” Schokland e Urk são Patrimônios Mundiais da UNESCO e oferecem ampla variedade de monumentos nacionais e sítios arqueológicos.

4- Delta Works:

O Delta Works incorpora, entre outros, uma barreira contra tempestades, diques, represas e comportas e tem muito a oferecer para todos que desejam ver como os holandeses lidam e se protegem da água. A principal atração do Delta Works é a Eastern Scheldt Storm Surge Barrier, uma construção exclusiva de proteção contra inundações de oito quilômetros de comprimento. Este engenhoso sistema de 62 enormes portões destina-se a evitar inundações como a desastrosa que ocorreu em 1953. Os portões ficam abertos durante a maior parte do tempo, preservando a natureza da maré e permitindo que deliciosas ostras sejam cultivadas. Além disso, ele está em um ambiente deslumbrante com praias, natureza e muitos pontos gastronômicos.

5- The Afsluitdijk:

Com cerca de 300 mil visitantes por ano, o Afsluitdijk é um dique de 32 quilômetros e uma das construções de engenharia hídrica mais populares da Holanda. Muito mais que apenas proteção contra inundações, é também uma estrada usada por milhares de pessoas todos os dias. Dá para dirigir, andar de bicicleta ou caminhar de um lado ao outro do lago, admirando a paisagem. Construída entre 1927 e 1933, é uma parte importante das Obras Zuiderzee e liga as províncias da Frísia e Holanda do Norte. Quem passar por ali após o pôr do sol pode admirar a futurista e sustentável obra de arte "Gates of Light". À medida que os carros passam, as linhas características da construção são iluminadas pelo reflexo dos faróis do veículo.

