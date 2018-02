Lego doa ao Rio de Janeiro maquete feita com 947 mil peças

12:48 · 27.02.2018

Para fazer a obra foram necessárias mais de 50 pessoas em fábricas localizadas nos Estados Unidos, Dinamarca e República Checa ( Divulgação/LEGO )

Durante as festividades dos 453 anos do Rio de Janeiro, comemorados em 1º de março, a Lego oficializará, em cerimônia solene, a doação da maquete feita totalmente em peças da marca para a Prefeitura da cidade. A construção destaca 25 importantes ícones como o Pão de Açúcar, o Cristo Redentor, os Arcos da Lapa, o Maracanã, entre outros. A abertura ao público geral será feita no dia 2 de março.

Feita por ocasião dos Jogos de 2016, a maquete foi exposta à época e recebeu mais de 85 mil pessoas de diversas nacionalidades e idades, com uma grande presença de famílias inteiras, que a visitaram no Boulevard Olímpico.

Com quase 1 metro de altura, cerca de 20 m², mais de uma tonelada e meia e com 947 mil peças, a maquete é a maior construção da Lego já realizada para a América Latina e reproduz, em blocos, 25 ícones do Rio, escolhidos em conjunto com a Prefeitura, por meio da Empresa Olímpica Municipal (EOM) em 2016.

Foi a primeira vez que uma construção desse tipo demandou esforços de três equipes de diferentes fábricas da Lego de forma simultânea, localizadas nos Estados Unidos, Dinamarca e República Checa. Foram necessárias mais de 50 pessoas no projeto, comandado pelos Master Builders, designers especializados na criação de esculturas com os blocos da marca.

Doação

Segundo Christian M. Petersen, Presidente da Lego do Brasil, entregar a maquete à cidade só reforça o compromisso da empresa em inspirar os construtores do amanhã, por meio da redescoberta dos patrimônios locais. “Esperamos que os visitantes vislumbrem na maquete um legado cultural que homenageia a cidade e que traduz em quase 1 milhão de peças os valores da companhia, como imaginação, criatividade, aprendizado e diversão”, finaliza.

“O nosso grande desafio, desde o início do ano passado, foi manter e ampliar a programação já consagrada na Cidade das Artes, com apresentação de orquestras com música erudita e clássica, e atrair um público que, antes, não frequentava este espaço. E, a chegada da maquete da Lego faz parte deste processo, de termos atrações mais diversas e inclusivas, além de fazer parte de um amplo projeto educativo voltado ao público infanto-juvenil”, comenta André Marini, presidente da Fundação Cidade das Artes.

Os 25 ícones do Rio de Janeiro representados são: