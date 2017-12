Latam terá voo temporário entre São Paulo e Las Vegas

20:15 · 18.12.2017 / atualizado às 20:17

A Latam usará o Boeing 767 para os voos entre Guarulhos e Las Vegas

A Latam começou, nesta segunda-feira (18), a venda de passagens para o voo que sai do Aeroporto de Guarulhos (SP) com destino a Las Vegas, nos Estados Unidos. Por enquanto, a operação é temporária e vai atender à demanda na alta temporada. Segundo a companhia aérea, a rota se restringirá aos meses de junho e agosto, com voos operados em um Boeing 767, com capacidade para 221 passageiros.

A novidade promete fazer sucesso e pode vir a se consolidar no futuro. Afinal, o voo será a única ligação direta entre a América do Sul e a cidade de Las Vegas, atraindo não apenas os clientes brasileiros, como também de outras bases sul-americanas onde a Latam opera.

A empresa começa a operar o voo JJ9460 no dia 21 de junho de 2018 e terá saídas em Guarulhos às segundas-feiras, quintas-feiras e sábados. O retorno, no voo JJ9461, acontecerá às terças-feiras, sextas-feiras e domingos. A ligação aérea se encerra no dia 30 de agosto de 2018.

Jerome Cadier, CEO da Latam, declarou que a companhia tem várias conquistas para comemorar ao fim de 2017. “Lançamos, em média, um novo voo por mês para destinos no Brasil e no exterior neste ano, que se encerra com mais um importante anúncio. Nenhuma outra companhia conecta a América do Sul com o mundo com tamanha oferta de itinerários e horários”, disse. “Las Vegas e todos os outros quatro novos destinos internacionais que anunciamos para 2018 refletem o nosso compromisso de avaliar todas as oportunidades e investir em operações sustentáveis, que realmente facilitam e ampliam as opções de viagem para o cliente”, completou.

Novas possibilidades

Além de estruturar uma via direta entre o Brasil e a cidade que se transformou em ícone mundial do entretenimento, a Latam considera que a localização de Las Vegas, no Estado de Nevada, também possibilitará que a malha durante o período se expanda para outras cidades da costa Oeste dos Estados Unidos, em voos operados por empresas parceiras.

O CEO do Las Vegas CVA, Rossi Ralenkotter, comemorou o anúncio. “O Brasil continua sendo um importante mercado e representa a nossa maior fonte de visitantes internacionais da América do Sul, com mais de 150 mil viajantes por ano", informou.