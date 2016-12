L´Apogee Courchevel apresenta o exclusivo Chalet L´Amarante

16:40 · 28.12.2016

Localizado na celebrada estação de esqui de Courchevel 1850, nos Alpes Franceses, o L´Apogée Courchevel acaba de anunciar a abertura de suas portas para o inverno 2017 e promete mais uma temporada memorável.

O destaque da temporada fica por conta do exclusivo Chalet L´Amarante que acomoda, no primeiro andar, uma cozinha, uma sala de jantar e um lounge, além de disponibilizar uma equipe exclusiva como chef e mordomo. Os andares superiores trazem cinco suítes com closets e um spa com uma série de instalações incluindo uma sauna, jacuzzi e uma sala de massagem.

Com o intuito de tornar a estadia ainda mais divertida e agradável o Chalet L´Amarante dispõe de sala de jogos e cinema privativo.

Durante a temporada, aulas de esqui com a medalhista olímpica e campeã de esqui francesa, Florence Masnada, estarão na agenda.

O hotel integra o seleto portfólio da Oetker Collection que é composto por propriedades icônicas como Le Bristol Paris, Hotel du Cap-Eden-Roc, dentre outras - e irá inaugurar em São Paulo, no próximo ano, o Palácio Tangará.