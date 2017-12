KLM anuncia sua nova cabine executiva nas aeronaves A330

16:19 · 20.12.2017

As cabines executivas contarão com novo design e assentos do tipo "full-flat", que podem ser usados na forma de cama

Prestes a começar operações a partir de Fortaleza, com voos para Amsterdã, a KLM vem investindo em renovação de suas aeronaves. Os espaços das cabines executivas contarão com novo design, assentos do tipo "full-flat" (que podem ser usados na forma de cama com 2,06m), e novo sistema de entretenimento de bordo, disponível em 12 idiomas, para os passageiros da World Business Class.

Com capacidade para 268 lugares, o A330-200 conta com 18 cabines na World Business Class, 35 Economy Comfort e 215 Economy, esse é exatamente o modelo escolhido para operar a rota Amsterdã-Fortaleza a partir de 3 de maio, às segundas, quintas e sábados. As novidades, que incluirão a capital cearense, além de São Paulo e Rio de Janeiro, foram definidas como “uma demonstração do comprometimento da companhia com o mercado brasileiro”.

A mudança nas cabines da classe executiva nos A330-330 já começou e a última aeronave deve ser finalizada em julho. Na sequência, os oito A330-200 da KLM passarão pela alteração, com previsão de término em outubro.

Os interiores das cabines World Business Class em todos os Boeing 747, 777-200 e 777-300 já passaram por essa transformação e as aeronaves Boeing 787 Dreamliner também já estão com as cabines de classe executiva no novo estilo.