Jericoacoara entre os sete destinos mais reservados para as férias de verão

17:54 · 20.12.2017 / atualizado às 17:59

A Booking.com divulgou, nesta quarta-feira (20), que a praia de Jericoacoara, localizada no município de Jijoca, interior do Ceará, está entre os sete destinos mais reservados para as férias de verão no País. O local atrai viajantes de diferentes lugares do mundo.

Segundo a Booking, os aspectos naturais de Jericoacoa como dunas de areia, mar, lagoas e mangues são a atração principal da viagem. A praia está entre as mais deslumbrantes do mundo.

Os usuários da plataforma recomendam o destino por sua tranquilidade e elogiam bastante a culinária local, como os pratos de camarão no abacaxi e pargo assado. Além disso, o local é muito procurado por quem deseja praticar kitesurf.

Confira a lista dos detinos mais procurados

Penha (SC)

Onde se hospedar: Penha conta com mais de 300 acomodações listadas na Booking.com, e a Pousada Vivenda dos Açores tem uma das melhores notas de avaliação de usuários. Situada no litoral catarinense, a cidade de Penha é a casa do parque temático Beto Carrero World, o que faz do destino uma das principais paradas de viagens em família. Penha também conta com diversas praias que atendem a todos os gostos: desde as mais calmas, como a Prainha e a praia Alegre, até as que são queridinhas dos surfistas, como Quilombo e Vermelha.

Além disso, a culinária da região é inspirada nas receitas açorianas, à base de frutos do mar, pirão e banana frita; então os viajantes não podem deixar de provar essas delícias locais.

Jericoacoara (CE)

Jericoacoara é uma vila do município de Jijoca e conta com uma das praias mais deslumbrantes do mundo, indicada, inclusive, para a prática de kitesurfe. O destino tem sido muito buscado entre os viajantes.

Onde se hospedar: situada entre a Praia de Jericoacoara e a Duna do Pôr do Sol, a Vila Kalango oferece acomodações em cabanas de madeira, construídas sobre pilares de eucalipto, com varanda privativa com espaço para rede.

Morro de São Paulo (BA)

Localizado na Ilha de Tinharé, dentro do município de Cairu, Morro de São Paulo é, sem dúvida, um destino paradisíaco. Suas cinco praias são conhecidas por ordem numérica e cada uma tem suas características próprias, atraindo casais, grupos de amigos e famílias. Carros não circulam pelo local e apenas as cidades de Salvador e Valença oferecem acesso a Morro de São Paulo, com opções de transfer aéreo, marítimo ou semiterrestre.

Onde se hospedar: A Pousada Ilha da Saudade fica a 140 m da famosa Primeira Praia e tem uma das localizações mais bem avaliadas em Morro de São Paulo.

Porto Seguro (BA)

Natureza, praias e mergulho. Esses são os três motivos principais para visitar Porto Seguro, de acordo com os usuários da Booking.com. A cidade está localizada na região da Costa do Descobrimento e é onde está grande parte da riqueza histórica e cultural brasileira. Para os viajantes que buscam badalação, a conhecida Passarela do Álcool é repleta de bares, barracas de drinks, restaurantes e lojas de souvenires.

Onde se hospedar: A 4 minutos a pé da Praia de Taperapuã e do famoso Axé Moi, uma área de entretenimento na praia, o Porto Geraes Praia Hotel dispõe de uma ótima localização.

Porto de Galinhas (PE)

Este é o destino perfeito para os amantes da natureza, adoradores dos mares ou viajantes que querem parar e mergulhar os pés em profundidades de água cristalina. Porto de Galinhas é um distrito do município de Ipojuca, em Pernambuco, e fica a apenas 60km do aeroporto internacional de Recife. Com paisagens de tirar o fôlego, os viajantes encontram diversas opções de passeios, ótimas lojas de artesanato e uma culinária local de dar água na boca.

Onde se hospedar: De resorts luxuosos a pousadas e albergues, são mais de 500 propriedades listadas em Porto de Galinhas na Booking.com. Duas opções com ótimas avaliações dos usuários são o Nannai Resort & Spa e a Pousada Maracabana.

Búzios (RJ)

Búzios é um dos destinos mais concorridos no estado do Rio de Janeiro. Localizada na Região dos Lagos, a cidade atrai não só brasileiros como turistas de outros países em função de suas belíssimas praias, sendo Geribá uma das mais famosas, principalmente em meio aos mais jovens. Além disso, a Rua das Pedras e a Orla Bardot contam com diversos restaurantes e lojas, bem como ótimas opções para programação noturna.

Onde se hospedar: A Pousada Maravista possui localização privilegiada em Búzios, com acesso direto à Praia de Geribá, oferecendo vista panorâmica e piscina com banheira de hidromassagem aquecida.

Ubatuba (SP)

Localizada no litoral norte do estado de São Paulo, Ubatuba atrai todos os perfis de viajantes: tanto famílias, surfistas e grupos de amigos, como quem quer relaxar. São cerca de 100 km de costa, pouco mais de 100 praias e diferentes restaurantes e pousadas espalhados pelo centro da cidade, tudo rodeado do verde da Mata Atlântica. Ubatuba é também a sede de uma das mais importantes bases do Projeto TAMAR, que conta com um centro de visitantes onde estão expostos tanques com exemplares vivos de diferentes espécies de tartarugas marinhas.

Onde se hospedar: A Pousada Jamboo fica a 15 minutos a pé da praia e a 300 metros do Aquário de Ubatuba, e casais particularmente gostam da localização.