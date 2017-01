iu-á hotel, em Juazeiro do Norte, lança pacote com 50% de desconto

10:00 · 15.01.2017

Localizado em Juazeiro do Norte, uma das principais cidades da região do Cariri, o iu-á hotel, lançou um pacote promocional com 50% de desconto para hospedagem durante o Carnaval 2017. “O Cariri é uma região muito rica em belezas naturais e merece ser visitada, por isso resolvemos lançar o Feriuadão, uma série de pacotes promocionais durante os feriadões deste ano, começando pelo carnaval”, explica a diretora do iu-á, Luciana Alencar.

O pacote para o período carnavalesco inclui três diárias em quarto superior para duas pessoas, com café da manhã, e sai por R$ 448. A hospedagem em apartamento superior frente, já com as taxas inclusas custa R$ 525,00. O desconto é válido apenas para reservas realizadas diretamente no site www.iuahotel.com.br

Parceria com o Geopark Araripe

Com o propósito de ser um aliado do desenvolvimento sustentável da região caririense, o iu-á uniu-se à Universidade Regional do Cariri (Urca) e assinou um Termo de Parceria com o Geopark Araripe, que reúne nove sítios geológicos e paleontológicos, reconhecido por suas riquezas naturais e aspectos fundamentais relacionados à biodiversidade, história, cultura, arqueologia, entre outros.

Além de incentivar seus hóspedes a visitar e a preservar o parque, o iu-á mantém em suas instalações a Sala Geopark, um espaço que reúne fósseis, imagens e textos do Geopark, para visitação do público em geral com o objetivo de estabelecer um contato inicial do público com o geoparque, despertando o interesse para a visitação e a preservação deste patrimônio.

Doblossauro

O hotel também conta com um veículo especialmente adaptado e decorado com um enorme pterodactilo, um réptil voador da ordem dos pterossauros, na parte superior. O carro é utilizado nos passeios guiados pelo Geopark Araripe. Batizado de “Doblossauro”, o automóvel foi personalizado pelo Circo Tupiniquim e recebeu acabamento do grafiteiro Narcélio Grud. Mais de um terço de todos os registros de pterossauros descritos no mundo estão no Geopark Araripe, por isso, a escolha deste animal para simbolizar a iniciativa.

Estrutura do hotel

O hotel iu-á - termo que quer dizer “juá” (fruto de espinho), em tupi-guarani,é o mais novo empreendimento da DJ Hotelaria, também responsável pelo Verdegreen Hotel, em João Pessoa (PB). Inaugurado em dezembro de 2013, o iu-á hotel se destaca por oferecer uma estrutura apta a receber tanto o turismo de negócio quanto de lazer, com salão de eventos com capacidade para 140 pessoas, sala de videoconferência, piscinas adulto e infantil, sauna, espaço fitness, sala de massagem e restaurante aberto ao público.

Possui 138 quartos equipados com cofre digital, ar-condicionado e TV Led, com o diferencial de contar com suítes exclusivamente voltadas para o público feminino. A 20 minutos do aeroporto, o empreendimento possui excelente localização, estrategicamente posicionado próximo aos principais restaurantes da cidade.

Serviço

iu-á hotel

Rua Arnóbio Barcelar Caneca, 800

Lagoa Seca | Juazeiro do Norte | Ceará

Contato e reservas: (88) 3102.7777