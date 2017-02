Invasão virtual em hotel deixa hóspedes do lado de fora

16:10 · 02.02.2017

Alvo do ataque de hackers, o Romantik Seehotel Jaegerwirt é dos mais tradicionais hotéis dos Alpes austríacos

Adotados pelos maiores e melhores hotéis do mundo, os sistemas de chave eletrônica se tornaram alvo de hackers que exigem pagamento de resgate para liberar a entrada de hóspedes em seus quartos. O caso mais emblemático aconteceu em um tradicional hotel, nos Alpes austríacos.

O crime veio a público depois que um moderno sistema de fechaduras eletrônicas do requintado Romantik Seehotel Jaegerwirt, inaugurado há 111 anos, foi invadido. O caso aconteceu na última semana de janeiro, em um domingo quando o empreendimento estava lotado.

Os funcionários identificaram o ataque quando os hóspedes começaram a ser barrados na porta de seus quartos. Logo em seguida, o gerente Christoph Brandstaetter recebeu um e-mail exigindo resgate em dinheiro.

Na mensagem, os invasores explicavam que liberariam o sistema mediante o pagamento de duas mil Bitcoins, a moeda eletrônica que equivale a R$ 3.000, cada. O valor seria dobrado se o hotel não pagasse o resgate no prazo estipulado.

Especialistas na área asseguram que uma das formas de evitar esse tipo de ataque é a contratação de sistemas de cibersegurança. "O transtorno de ter hóspedes sem acesso a seu quarto e seus pertences, gera perdas financeiras significativas, tanto para solucionar a questão (pagando o resgate ou trocando o sistema) e para atender os hospedes até que tudo seja normalizado, quanto na imagem da empresa. A confiança do hóspede na marca pode ficar abalada”, explica André Duarte, coordenador de Operações do Arcon Labs, empresa com foco em serviços gerenciados de segurança (MSS – Managed Security Services).

Solução à moda antiga

Ainda assustada com o cyberataque e depois de ter seu sistema recuperado, a gerência do hotel austríaco, no entanto, anunciou que planeja se proteger de uma forma mais radical: abrindo mão das tecnologias. Brandstaetter revelou que os quartos voltarão a ter fechaduras com chave. “O jeito mais seguro para não ser hackeado é ficar offline”, comentou o gerente em entrevista ao jornal The New York Times.