Intercâmbio fora do tradicional

Málaga, na Espanha, é uma das cidades indicadas para brasileiros estudarem no exterior ( Kiban )

Honolulu, Singapura, Costa Rica ? Já pensou em um desses destinos para fazer o tão sonhado intercâmbio. Se fugir do lugar-comum está nos seus planos, ouse. Para além dos destinos mais conhecidos, como Londres, Canadá e Califórnia, algumas opções estão surgindo na preferência de estudantes brasileiros, contudo, ainda, não são tão conhecidas pelo grande público. “As vantagens de escolher um destino pouco explorado são muitas. O custo pode ser menor, e a imersão cultural mais intensa, o que facilita o aprendizado do idioma. Muitas vezes, o aluno chega com uma ideia na cabeça e acaba se surpreendendo com destinos que não tinha considerado antes," explica Andrea Arakaki, diretora geral da EF Education First, que promove intercâmbios e cursos no exterior. O essencial, conforme Andrea, é que o destino esteja em sintonia com o perfil do estudante. “Por isso nós procuramos identificar as preferências do aluno para recomendar a melhor escolha entre nossos 46 destinos". Confira abaixo 10 destinos recomendados pela EF ainda pouco conhecidos, mas que valem a pena ser explorados:

Bristol - Cidade portuária ao sul da Inglaterra, é um destino para vários perfis de aluno. Tem vida cultural intensa e combina prédios de arquitetura georgiana com centros comerciais e navios históricos que viraram museus. Bares, pubs e casas de show competem com espaços de música clássica da era vitoriana. Bristol tem localização privilegiada pois está próxima a Birmingham e Londres, e temperaturas um pouco acima destas últimas. Um atrativo é seu baixo custo de vida (bem menor que o de Londres) e suas ótimas instituições de ensino, como a Bristol University e a University of the West of England, mundialmente prestigiadas.

Honolulu - Fazer intercâmbio na capital do Havaí dará a qualquer estudante a possibilidade de aproveitar o clima tropical do arquipélago em qualquer estação do ano. Com algumas das praias mais bonitas do mundo, como a famosa Waikiki, Honolulu é uma cidade perfeita para quem quer combinar um contato maior com a natureza e a excelente infraestrutura da cidade. Mas engana-se quem pensa que Honolulu é apenas praia. Com cerca de 800 mil habitantes, a cidade tem toda sua economia voltada ao turismo, com inúmeras opções de universidades e escolas de idiomas, ótima estrutura de transportes (o sistema da cidade foi premiado duas vezes pela American Public Transportation Association como o melhor da América) e uma qualidade de vida bem acima da média nacional. Também abriga o maior centro comercial a céu aberto do mundo, o Ala Moana Center.

Málaga - é uma cidade portuária no Mediterrâneo e coração da Andaluzia. Cheia de história, e com vários atrativos culturais, como museus, teatros e cinemas, Málaga soube se modernizar e hoje é uma das principais cidades da Espanha. A culinária é um espetáculo à parte, repleta de peixes, frutos do mar e ervas de aroma único.

Singapura - A cidade-estado de tradição cosmopolita, porta de entrada para a Ásia, é ideal para alunos com interesse no mundo dos negócios. A cidade concentra startups de várias áreas (como games e aplicativos) e desponta como um polo de inovação e criatividade no mundo todo. Com quatro línguas oficiais (inglês, mandarim, malaio e tâmil), pode até parecer estranho ir para Singapura para aprender inglês, mas como a cidade concentra pessoas vindas de várias partes do mundo, esse é justamente o idioma mais utilizado. Aliás, o destino é muito procurado por quem quer aprender inglês voltado para negócios. Multicultural, e com um excelente sistema de transportes, é comum que as pessoas viajem para países vizinhos nos fins de semana.

Seattle - Maior cidade do estado de Washington, nos EUA, mas não sua capital, que é Olympia. Seattle é dinâmica, repleta de empresas multinacionais (como a Microsoft) e um centro financeiro-comercial. Seattle abriga a primeira loja da Starbucks do mundo – localizada no famoso Pike Place (mercado do porto), um incrível museu da música, a super tecnológica torre Space Needle, e o Pacific Science Center. Devido à proximidade com o Pacífico, a cidade tem clima frio e úmido, com chuvas bem mais frequentes do que em outros estados do oeste americano. Muitas são as opções de contato com o verde, como os parques naturais e suas florestas.

Brisbane - Capital do estado de Queensland, é a terceira maior cidade da Austrália e única capital com clima subtropical do país. Conhecida como Capital dos Dias Ensolarados, a cidade tem clima quente no verão, e noites de temperatura refrescante. Um dos destinos mais procurados por viajantes no país, Brisbane se destaca pela qualidade de vida, segurança e paisagens exuberantes. Queensland concentra diversos lugares tombados como patrimônio da humanidade – uma boa sugestão é visitar o sítio arqueológico de fósseis mamíferos de Riversleigh, além de Wet Tropics, Fraser Island e a famosa Great Barrier Reef.

Washington - Nem só de política vive a capital dos Estados Unidos. Washington, além de centro de poder e de decisões de impacto global, é uma ótima sugestão de destino para intercâmbio. Rica em atrações culturais, a cidade abriga museus, parques, bibliotecas e uma infinidade de marcos históricos importantes para todos os EUA. De tradição cosmopolita e arquitetura charmosa, Washington oferece passeios incríveis ao turista (como a visita guiada à Casa Branca e ao Smithsonian Institute) e tem vida noturna bastante agitada.

Eastbourne - É uma cidade pequena e aconchegante ao sul da Inglaterra. Como não tem uma tradição tão forte em receber turistas de outras partes do globo, essa pode ser uma oportunidade de praticar ao máximo o inglês com a população local. Localizada a 104 km de Londres, tem um custo de vida bem menor que a capital britânica. Sua a arquitetura vitoriana e os inúmeros jardins floridos são o charme da cidade, que é conhecida por ser calma e hospitaleira.

Costa Rica - Conhecida como "a Suíça da América Central" devido à sua prosperidade econômica, apresenta uma biodiversidade incrível (5% de toda a biodiversidade terrestre) muito bem preservada ao longo do seus 35 parques nacionais e 8 reservas ecológicas. Com clima tropical, as temperaturas variam de um tempo quente e seco (dezembro a abril) a um tempo chuvoso (maio a novembro). A presença de vulcões é um outro atrativo do país, que chama a atenção de turistas de toda a parte e reforça o clima de aventura do intercâmbio. Localizado entre os oceanos Pacífico e Atlântico, é possível atravessar o país de carro em cerca de 5 horas, indo do litoral do Caribe à costa árida de praias incríveis, como Tamarindo. É recomendada aos estudantes que querem aprender o espanhol num dos destinos mais paradisíacos do Caribe.

Brighton - Antiga vila de pescadores no litoral sul da Inglaterra, Brighton é hoje a “rainha das praias” do Reino Unido, sendo frequentada por muitas artistas e famosos. Um dos destinos preferidos dos londrinos aos fins de semana, a cidade reúne cada vez mais estudantes de várias partes do mundo que viajam em intercâmbio para aprender ou melhorar seu inglês. A cidade é um dos principais centros educacionais da Inglaterra.