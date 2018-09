Ilha da Madeira tem áreas de natureza intocada

10:00 · 21.09.2018

Considerado o melhor destino insular do mundo, a Ilha da Madeira recebeu 1,4 milhões de turistas em 2017 e a expectativa é que feche o ano com recorde de visitação. De origem vulcânica, sua localização privilegiada proporciona clima ameno e mar com temperatura agradável o ano inteiro, além de impressionantes cenários de montanhas, vales e penhascos, todos cobertos pela exuberante vegetação Laurissilva, nomeada Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco.

Formado por um conjunto de ilhas, sendo as principais e únicas habitadas Madeira e Porto Santo, o arquipélago oferece excelentes opções de balneários, monumentos históricos e ótimos hotéis e restaurantes, onde se pode provar a gastronomia típica e os premiados vinhos madeirenses.

Quem visita a Ilha da Madeira pode escolher entre diversos atrativos em meio aos seus 741 quilômetros quadrados. Para preservar a biodiversidade, o arquipélago conta com diversas reservas naturais. Descubras quais são as principais:

Garajau

Nessa reserva, há uma praia homônima e exclusiva onde os turistas podem chegar de teleférico. Suas águas calmas e cristalinas atraem os praticantes de mergulho, já que é possível apreciar a vida marinha, inclusive arraias e peixes de grande porte que estão habituados a conviver com os mergulhadores.

Ponta de S. Lourenço

A península, localizada mais a leste da Ilha da Madeira, tem fauna e flora peculiares. Para aproveitar suas atrações naturais a melhor pedida é se aventurar pela trilha que percorre a região e dura cerca de duas horas e meia. Durante o trajeto, pode-se observar animais como gaivotas, lobos-marinhos e pintassilgos. Quem preferir maior comodidade pode se deslocar até lá de barco.

Rocha do Navio

Reserva exclusivamente marinha, é acessível por uma trilha no mirante de mesmo nome ou pelo teleférico instalado na área. O visitante pode visitar suas praias que estão entre os cenários mais belos da costa norte da Ilha da Madeira.

Ilhas Desertas

Também conhecidas como "As Desertas", são o último refúgio atlântico para a Foca Monge, a mais rara do mundo. Ela é apenas uma das espécies protegidas deste conjunto de ilhas desabitadas que fazem parte do arquipélago da Madeira. Há excursões que chegam até lá, em deliciosos passeios de barco que terminam em uma baía de águas cristalinas onde se pode nadar, fazer snorkeling e relaxar.

Ilhas Selvagens

Estão entre as mais antigas reservas naturais de Portugal. Consideradas um santuário de aves, têm 273 hectares de paisagens agrestes rodeadas por uma extensa barreira de corais. O acesso até lá é restrito e é necessário solicitar uma autorização especial do Parque Natural da Madeira para visitá-las.