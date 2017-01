Hotel nas Bahamas oferece noite extra com hospedagem grátis

08:45 · 13.01.2017

Uma das atrações da região são os passeios pelas ilhas caribenhas ( Divuilgação/Breezes )

A temporada de verão nas Bahamas é uma das mais disputadas pelos turistas. Para tornar o destino atrativo durante o ano inteiro, o Breezes Resort & Spa lançou uma campanha promocional que dará uma noite de hospedagem extra para quem fizer reservas, até o dia 13 de fevereiro de 2017, para uma estadia mínima de três noites. Assim, a quarta diária seria gratuita, cortesia do resort. As viagens podem ser realizadas até o dia 19 de dezembro de 2017, ou seja, o hóspede tem todo o ano para organizar sua viagem ao paraíso.

Localizado em uma área de 305 metros na famosa Cable Beach, em Nassau, o Breezes Bahamas é único resort Super Inclusive das Bahamas. Com uma gastronomia de altíssimo padrão e programações para o dia e para a noite, e para todos os públicos, o resort tem estrutura luxuosa e diferenciada. Conta com três quadras de tênis com instrutor, parede de escalada, quadras de basquete, pingue-pongue, vôlei de praia e muito mais. Os visitantes que valorizam o espírito de aventura podem optar pelos esportes náuticos: windsurfe, vela, caiaque ou passeios de barco, onde é possível observar a gradação de azuis do mar.

Seis restaurantes e bares completam o serviço impecável do Breezes. Quem preferir, ainda pode contratar o jantar à beira mar, para uma ocasião especial. Estão incluídos no valor da diária (média de R$ 1.369) de todas as refeições, snacks, bebidas, drinks e até mesmo os impostos. Não estão incluídas chamadas telefônicas locais e internacionais, lavanderia e spa.

Maiores informações: www.breezes.com