Hogwarts brasileira fica em Campos do Jordão

12:37 · 04.01.2017

Considerada por muitos a ‘Suíça brasileira’, Campos do Jordão, cidade do interior de São Paulo, costuma receber turistas do Brasil inteiro que chegam em busca do clima ameno, das belas paisagens e de um certo romantismo que caracteriza a maioria de seus hotéis e pousadas.

Um deles, no entanto, se destaca, por características nada comuns. Por sua arquitetura ímpar, o Castelo Nacional Inn Campos do Jordão é quase uma réplica da escola de magia de Hogwarts. O local também remete ao ambiente físico e ao clima dos cenários dos livros de J.K.Rowlling e tem tudo para se tornar o ponto de encontro para os milhares de fãs de Harry Potter. Confira galeria de imagens.

Funcionando em sistema se soft opening desde o último dia 22 de dezembro, o hotel integra o grupo hoteleiro já consolidado no destino e do qual fazem parte o Golden Park Hotel, Hotel Nacional Inn e Pousada Nacional Inn Campos do Jordão.

Localizado a 8,2 km do centro da Vila Capivari, no alto do Boa Vista, o Castelo oferece uma experiência única, em uma área de 8 mil m², com 20 suítes sofisticadas em seu design e completas em toda infraestrutura de conforto.

Para os fãs, a magia de Hogwarts ganhou espaço no Castelo Nacional Inn porque o hotel também funciona como espaço para eventos e, em função dos detalhes da edificação, se tornou ponto turístico em Campos do Jordão.

Em dezembro, o local foi palco de um evento promovido pela Escola de Magia e Bruxaria do Brasil. O projeto, coordenado por Vanessa Godoy, tem mais de um milhão de seguidores nas redes sociais e, em sua primeira edição, reuniu 150 "alunos" oriundos de diferentes estados brasileiros. O sucesso foi tão grande que uma nova jornada de imersão está marcada para agosto de 2017.

No evento são ofertadas "aulas" de “Poções e Elixires”, “Cuidados dos Animais Mágicos”, “Adivinhação”, “Astromagia”, “Cultura Trouxa”, “Herbologia”, “História Mágica”, “Defesa Antitrevas”, “Feitiçaria” e “Voo”. Para tornar a experiência ainda mais real, atores assumem o papel de professores, como em uma fanfic.

Mais informações:

Hotel Castelo Nacional Inn Campos do Jordão

Rua Roberto Pistrak Nemirovsky, 148 – Alto Boa Vista, Campos do Jordão – SP

Telefone: (12) 3663-3639 / www.nacionalinn.com.br

Escola de Magia e Bruxaria do Brasil

escolademagiaebruxaria.com.br