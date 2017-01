Grupo de hotéis promove tours de esqui noturno sob a lua cheia em Aspen

15:44 · 06.01.2017

Visão noturna da estação de esqui em Aspen ( Divulgação )

Enquanto o verão esquenta a vida dos brasileiros e turistas que chegam em busca de Sol e praia, muita gente sonha em experimentar o friozinho da temporada de inverno nos Estados Unidos.

Foi pensando nesse público que o renomado hotel The Little Nell acaba de anunciar a grande novidade dessa temporada: o Full Moon Powder Tours. Traduzindo: são três tours noturnos em noite de lua cheia a cada mês - em janeiro, fevereiro e março - na encosta de Aspen Mountain, a mais famosa da estação de esqui da região.

O visual é de tirar o fôlego e a atividade é exclusiva para os hóspedes do The Little Nell, Residences at The Little Nell e The Limelight Hotel, que pertencem ao mesmo grupo, e são organizados por Aspen Mountain Powder Tours (AMPT).

O conceito de esqui noturno foi lançado por Simon Chen, diretor-gerente do Little Nell, com os guias da AMPT, para os clientes fãs de aventura. Em Aspen, muitos moradores e visitantes fazem atividades como essa sob a lua, independentemente da temporada - caminhadas noturnas no verão e no outono, passeios de esqui no inverno e na primavera.

Para que o passeio seja perfeito, no entanto, é preciso contar com a ajuda da natureza. O céu deve estar limpo, sem nuvens, já que os esquiadores e as pistas serão iluminados pela lua cheia. Além da luz da lua, os participantes usarão uma espécie colar iluminado ao redor do pescoço e um sinalizador com luz vermelha piscante atrás do capacete, tornando o passeio o mais seguro possível. para participar, é necessário ter habilidade avançada, com capacidade para esquiar com confiança em qualquer tipo de terreno.

Acompanham o tour guias do AMPT, representantes do hotel, motorista do snowcat, além do suporte de Aspen Mountain Ski Patrol.

Bebidas quentes, cereais, cookies, finger food, espumantes e vinhos são servidos depois do tour.

Ficou interessado? Então anote as datas dos passeios para, quem sabe, conferir esse "espetáculo" de pertinho.

Os tours acontecem dias 7 a 9 janeiro; 7 a 9 de fevereiro e 8 a 10 de março. O passeio custa US$ 500 por pessoa ou US$ 425 por pessoa em grupos de 10 reservas.

Mais informações: www.thelittlenell.com e www.aspensnowmass.com