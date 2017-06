Gol usa reconhecimento facial no celular para fazer check-in

09:00 · 14.06.2017

O Selfie Check-In ajudará a simplificar o embarque do passageiro da companhia aérea

O recurso que usa o reconhecimento facial para a realização do check-in já está disponível para todos os clientes da Gol. Por meio do seu aplicativo no celular, a empresa é a primeira aérea no mundo a oferecer essa possibilidade aos passageiros, tanto em voos domésticos quanto internacionais.

Para usar a ferramenta, basta baixar e abrir o aplicativo Gol no smartphone ou tablet e fazer um cadastro da biometria facial, sem necessidade de inclusão de qualquer outro dado adicional nem mesmo o localizador da viagem. Nos próximos voos, o check-in poderá ser feito no aplicativo apenas com o reconhecimento facial do cliente.

Anunciada em maio de 2017, a novidade passou por testes internos e também com alguns clientes para verificação e apuração da ferramenta. Agora, todos os passageiros já poderão usufruir deste recurso inédito.

Ao investir em novos recursos em seu aplicativo, a Gol diz querer se aproximar do consumidor e proporcionar aos passageiros um processo de viagem cada vez mais simples e ágil. As ações da companhia no mobile garantiram a Gol uma importante classificação no ranking MDEX, entre as empresas brasileiras com melhor desempenho neste quesito.

O Selfie Check-In foi implementado pela área de tecnologia da empresa em parceria com a FullFace Biometric Solutions, empresa que disponibilizou a tecnologia para reconhecimento facial. A FullFace é uma empresa especializada em identificação de pessoas, que desenvolveu uma tecnologia de fácil integração com hardware e software, facilitando processos de autenticação biométrico facial web e mobile. Com tecnologia inovadora e algoritmo próprio, a ferramenta garante 99% de precisão no reconhecimento biométrico individual a partir de 1024 pontos da face em menos de um segundo.

A companhia ainda oferece aos seus clientes a possibilidade da realização do check-in por meio de outros canais, como os totens de atendimento, balcões e Twitter.

Para entender como funciona o Selfie Check, clique: - https://www.youtube.com/watch?v=1x-Fgi5JIHM&feature=youtu.be

