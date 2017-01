Gol faz promoção de passagens para Belém e anuncia novo voo para Buenos Aires

11:55 · 11.01.2017 / atualizado às 11:56

Companhia aérea anuncia novidades e promoção ( Divulgação )

A Gol Linhas Aéreas anunciou nesta quarta-feira, dia 11, duas novidades: desconto de 20% nas passagens com destino a Belém (PA) e sua primeira operação internacional com origem no aeroporto de Confins, em Minas Gerais, para Buenos Aires, na Argentina.

A promoção no preço das passagens para a capital paraense é válida até o dia 13 de janeiro e inclui os bilhetes de ida e volta, que partem ou se destinam à localidade. A compra poderá ser feita pelo site da companhia para viagens realizadas de 16 de fevereiro a 17 de março de 2017, utilizando o código FESTABEL.

Durante todo o ano a Gol realiza a promoção “Cidades em Festa”, que disponibiliza descontos nas passagens de ida e volta da cidade aniversariante de cada mês. Para saber mais, basta acessar: www.voegol.com.br/promocoes.

Voo internacional

A companhia também iniciou as vendas de voo direto entre Belo Horizonte e Buenos Aires (foto). A nova rota começa a operar a partir de 5 de março e as passagens já estão disponíveis para compra.

Os clientes que embarcam no Aeroporto de Confins (MG) terão à disposição um voo aos domingos com destino a Buenos Aires, e um voo às segundas retornando da capital portenha para Minas Gerais. “Constantemente trabalhamos para disponibilizar novas opções de rotas para os nossos clientes, a fim de proporcionar uma experiência de viagem agradável. Por isso, a nova operação internacional com saídas de Belo Horizonte é mais uma importante conquista para os nossos clientes mineiros que, a partir de março, terão voos diretos para a capital argentina”, afirma Eduardo Wakami, gerente de planejamento de malha aérea da companhia.

Atualmente, a Gol é a aérea com o maior número de voos para a Argentina, atendendo as cidades de Buenos Aires (Aeroparque e Ezeiza), Córdoba, Rosário e Mendoza. A companhia mantém saídas de voo diretos de mais dez cidades brasileiras para a capital argentina, sendo elas: São Paulo, Rio de Janeiro, Florianópolis, Porto Seguro, Fortaleza, Natal, Salvador, Recife, Maceió e recentemente anunciado Manaus.

Os novos voos serão operados com aeronaves Boeing 737-800 com capacidade para até 170 passageiros. Os bilhetes já estão disponíveis para venda no site da companhia (www.voegol.com.br), nas Lojas VoeGol e nas agências de viagem.