Gol anuncia novas regras e benefícios para clientes Smiles

14:47 · 04.01.2017

As novas regras do programa Smiles já estão em vigor para os clientes da Gol ( Divulgação )

Já estão em vigor as novas regras de acúmulo da Gol Linhas Aéreas para clientes vinculados ao Smiles. Conforme anunciado em outubro pelas duas empresas, as novidades no programa de fidelidade promete mais benefícios aos clientes, tornando ainda mais fácil o acúmulo de milhas e as mudanças de categoria.

Dentre as principais novidades para os clientes, estão: acúmulo de milhas em todas as tarifas, inclusive nas promocionais, além da contabilização de trechos voados, inclusive conexões, na qualificação para as mudanças de categoria. Com as alterações, qualquer passagem comprada com a Gol terá acúmulo de milhas.

“Queremos valorizar ainda mais a relação com nossos clientes, oferecendo cada vez mais uma viagem completa com milhas. As novas regras aceleram o acúmulo de milhas e assim fica ainda mais fácil viajar com a Smiles”, informa Carlos Mauad, diretor executivo comercial da Smiles.

“As mudanças podem ser percebidas não só no acúmulo de milhas, mas também nos benefícios de cada categoria, já que quanto mais engajado o cliente mais vantagens ele terá, como: atendimento prioritário, antecipação de voo, acesso gratuito aos assentos Gol + Conforto, acesso ao Gol Premium Lounge, entre outras”, afirma Maurício Parise, diretor de marketing da Gol.

Outra novidade é que ao acumular ainda mais milhas, o cliente passará para a próxima categoria Smiles mais facilmente, pois foram reduzidas as milhas necessárias para as mudanças de categoria. Para passar à categoria Prata são necessárias 10 mil milhas ou 10 trechos voados. Para a Ouro, 18 mil milhas ou 18 trechos voados e para a categoria Diamante, 30 mil milhas ou 30 trechos voados.

Além disso, se o cliente ainda tiver milhas após a mudança de categoria, poderá utilizá-las no ano seguinte para a nova classificação (upgrade).

O cliente Diamante passa a receber, no mínimo 1 mil milhas por voo Gol e ainda pode estender seus benefícios para acompanhantes ao marcar o assento Gol + Conforto sem custo, antecipar sua viagem para qualquer horário no mesmo dia de sua viagem, além de ganhar uma viagem por ano para um acompanhante. Já o cliente Ouro receberá pelo menos 500 milhas por voo Gol, além de receber 50% de desconto para marcar o assento Gol + Conforto, também para seu acompanhante, no mesmo localizador.

Mais informações: http://www.novosmiles.com.br/