Gol amplia Bagagem Expressa no aeroporto de Congonhas, em São Paulo

23.12.2016

Com a proximidade das festas de final de ano, um dos períodos de maior movimentação nos aeroportos, a Gol Linhas Aéreas amplia o serviço “Bagagem Expressa” em Congonhas, na capital paulista. A partir de agora, os clientes já podem contar com 10 totens disponíveis próximos às filas do check-in de atendimento, proporcionando fácil acesso ao equipamento e agilidade no processo de embarque.

O totem possui balanças e dá autonomia ao passageiro, além de permitir que o autoatendimento contemple o check-in, a pesagem e etiquetagem das malas. Além disso, possibilita o pagamento de taxas de excesso de bagagem com cartão de crédito, quando necessário. Após essa etapa, o cliente segue para o local específico no qual entrega a mala ao atendente.

Lançado com exclusividade pela Gol, em setembro de 2014, o serviço “Bagagem Expressa” também está presente no aeroporto Santos Dumont, no Rio de Janeiro.

A companhia planeja expandir o serviço. Agora é esperar que chegue também ao Aeroporto Internacional Pinto Martins, em Fortaleza.