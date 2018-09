Fortaleza está entre os três destinos mais buscados para o feriadão

11:55 · 21.09.2018

Mercado Municipal de São Paulo é um dos pontos mais visitados da capital paulista. A cidade ocupa o topo do ranking na preferência dos brasileiros ( Rogério Cassimiro / MTUR )

Mais uma pesquisa de intenção de viagens - no caso o próximo feriadão de 12 de outubro - confirma que Fortaleza se consolidou como um dos três maiores destinos do País para quem viaja a lazer. Desta vez, o levantamento realizado pela Voopter, aplicativo brasileiro de comparação de preço de passagens aéreas e promoções, mostra que a capital cearense, só fica atrás das duas maiores metrópoles do País São Paulo (1º) e Rio de Janeiro (2°).

“Outubro costuma ser um mês movimentado para o turismo. Muitas pessoas aproveitam o feriado nacional de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro), padroeira do Brasil, para realizar viagens mais curtas, geralmente para destinos próximos das próprias regiões. Além disso, vale ainda ressaltar que muitas escolas e faculdades não funcionam também no dia 15 de outubro, Dia do Professor, criando a famosa ‘Semana do Saco Cheio’, quando estudantes do ensino médio e universitários fazem viagens de formatura, por exemplo”, avalia a General Manager do Voopter, Juliana Vital.

A pesquisa destaca os 10 destinos mais procurados (levando em conta as buscas realizadas entre junho e setembro) pelos brasileiros e também os mais baratos. Confira:

Destinos mais procurados

São Paulo (SP) Rio de Janeiro (RJ) Fortaleza (CE) Salvador (BA) Recife (PE) Porto Alegre (RS) Brasília (DF) Florianópolis (SC) Curitiba (PR) Natal (RN)

Destinos mais baratos (média de preços incluindo todas as regiões):