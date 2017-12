Fortaleza está entre os melhores destinos para viajar com crianças

16:40 · 13.12.2017 por Marlyana Lima - Editora

As férias escolares estão chegando, e com elas a oportunidade de curtir um tempo em família e aproveitar momentos de lazer e diversão. Para ajudar no planejamento dos viajantes que pretendem viajar com as crianças, a MaxMilhas, plataforma online de venda de passagens, separou os destinos mais indicados para a ocasião. Confira:

Fortaleza (CE)

O destino é a combinação perfeita para curtir as mordomias de uma grande cidade e as belezas das praias do Nordeste. Além disso, existe uma vasta programação na cultural para se fazer com crianças durante todo o dia. Há passeios de barco pela orla, além de programações variadas no Centro Dragão do Mar.

Foz do Iguaçu (PR)

As famosas Cataratas são uma atração aos olhos de crianças e adultos. Com uma programação de turismo ambiental e também com roteiros super divertidos para se fazer durante o dia, o lugar é perfeito para uma viagem em família.

Brasília (DF)

A arquitetura da cidade é uma atração à parte, com muitas exposições, parques e programação constante, o passeio na capital do País é um mergulho cultural para toda a família, além de ser um destino perfeito para quem não é tão chegado ao litoral.

Manaus (AM)

A cidade é um paraíso para as crianças mais curiosas e surpreende os turistas com suas peculiaridades. Lá, por exemplo, existem postos de gasolina para abastecer os barcos e eles flutuam no meio do rio!

Guarapari (ES)

A cidade capixaba é imperdível para turistas de todo o país. As praias reservam programação para todo tipo de turista, dos mergulhadores aos baladeiros. E para ir com crianças não há lugar melhor para curtir os vários parques aquáticos que existem no local.

Dicas

Para viajar em família com tranquilidade e evitando imprevistos também é preciso ficar atento a dicas de como se preparar para a viagem de fim de ano.

Para começar, faça malas pequenas e práticas. Não importa se vocês vão viajar de carro ou avião. Há muito mais que malas para levar. Dependendo da idade das crianças, ainda levamos bolsas, carrinhos, casacos. Por isso, a dica é separar todos os itens e depois, reduzi-los pela metade e só depois colocar tudo na mala. Assim, fica somente o básico.

Também é preciso se prevenir. Crianças se perdem com facilidade e acabam se atrapalhando em cidades diferentes. Por isso, converse com seus filhos sobre o local de hospedagem e combinem pontos de encontro caso se desencontrem. Porém, para crianças mais novas, a dica é: usar pulseiras de identificação ou etiquetas pregadas na roupa com o nome, endereço e telefone dos pais.

Alguns pais contam com smartphones ou tablets para entreter as crianças durante as refeições ou trajeto. E quem tem filhos sabe que a tecnologia pode ser grande aliada, mesmo. Mas em lugares cheios, vale a atenção redobrada ao entregar os objetos para as crianças.

Orçamento é para a família toda. Nas férias, a família costuma gastar mais, seja com alimentação ou em lembranças do local. As crianças, ao perceberem essa movimentação, acreditam que também podem comprar e consumir tudo que desejam. Tente conversar e estabelecer um limite de gasto diário por dia para cada membro da família.