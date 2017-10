Fortaleza está entre as cidades campeãs de reservas para Réveillon

17:17 · 10.10.2017 / atualizado às 17:32 por Marlyana Lima - Editora

Comemorar a virada de ano, para muitas pessoas, envolve uma viagem com a família ou amigos. Pensando nisso, a Booking.com, líder mundial em conectar viajantes pelo mundo, identificou as cidades brasileiras campeãs de reserva para o Réveillon e dá dicas de como adequar as celebrações a todos os bolsos.

Rio de Janeiro (RJ)

Famoso pela queima de fogos na praia de Copacabana e por grandes festas organizadas por diversos hotéis e estabelecimentos, o Rio de Janeiro de tem muito a oferecer: áreas verdes, montanhas hipnotizantes e bairros que vibram com o som da autêntica música brasileira. De acordo com os usuários do buscador online, os três principais motivos para visitar a cidade são museus, bons restaurantes e vista panorâmica. Os viajantes também indicam o mês de dezembro como um dos mais acessíveis para curtir a cidade.

Para curtir os festejos, uma dica importante é optar pelo metrô para se deslocar pela cidade e se planejar para comprar os cartões de acesso com antecedência e dentro do horário de embarque na noite do dia 31 de dezembro desejado para evitar qualquer dor de cabeça.

Dica de hospedagem: Localizado na Praia de Botafogo e com uma vista incrível do Pão de Açúcar e para as montanhas do Corcovado, o Yoo2 Rio de Janeiro oferece piscina ao ar livre e está a menos de 10 minutos de uma estação de metrô que pode levar o turista a diversos pontos da cidade, inclusive Copacabana.

Florianópolis (SC)

A capital de Santa Catarina também é conhecida pelas festas com queima de fogos nas praias, especialmente pelo espetáculo da Beira Mar Norte e pelas festas na Praia da Joaquina, reduto do surfe e de esportes na areia, além da famosa Jurerê. Casas noturnas, bares, restaurantes, bares, pousadas e hotéis costumam organizar festas e jantares com reserva antecipada. Mas passar a virada do ano na praia é uma das melhores pedidas para quem quer economizar.

Dica de hospedagem: O Le Flâneur Hostel é uma das acomodações com melhor nota de avaliação. As diárias incluem café da manhã e a propriedade é recomendada por sua localização, próxima a locais de interesse como Museu de Arte de Santa Catarina, Teatro Ademir Rosa, Museu da Imagem e do Som, Shopping Beiramar e Praça Getúlio Vargas.

Fortaleza (CE)

A capital cearense aparece em destaque com seu Réveillon na Praia de Iracema. Shows musicais e espetáculo com fogos de artifício são grandes atrativos. Além disso, os moradores de Fortaleza sabem se divertir. Tendo um verão que dura o ano todo, fica ainda mais fácil aproveitar as belezas naturais do lioral. Os restaurantes na Praia de Iracema, ponto principal das celebrações de ano novo, servem pratos com caranguejos de qualidade Michelin e mais tarde abrem espaço para uma pista de dança à beira-mar, com muito samba. Inclusive, a festa de Réveillon de Fortaleza na Praia de Iracema é uma das maiores viradas de ano no Nordeste, com mais pessoas que outras grandes capitais, como Salvador e Recife.

Para os usuários ouvidos pela Booking.com, os três principais motivos para visitar Fortaleza são: bons restaurantes, comidas diferentes e atividades ao ar livre. Além disso, o mês de dezembro é considerado um dos mais acessíveis para quem está visitando a cidade.

Dica de hospedagem: Uma boa pedida é o Sonata de Iracema, um hotel à beira-mar clássico, situado na Praia de Iracema. Da varanda, o viajante pode admirar a vista para o mar, enquanto relaxa na piscina.

São Paulo (SP)

A cidade tem de tudo, inclusive quando o assunto é Ano Novo. Talvez a Avenida Paulista seja a primeira opção para muitos, afinal, é o endereço mais famoso da capital e conta com queima de fogos, shows e efeitos especiais. A festa é gratuita e costuma acabar por volta das 2h da manhã do dia 1º de janeiro. Outra opção é a Praça Pôr do Sol, no Alto de Pinheiros, com uma vista privilegiada da cidade de São Paulo, ou até mesmo o Parque Ibirapuera. Já para quem prefere uma comemoração mais luxuosa, o Hotel Unique organiza uma festa com ceia e DJs.

Além disso, muitos restaurantes em São Paulo oferecem deliciosas ceias de ano novo. Não é à toa que a cidade é recomendada por "bons restaurantes" pelos usuários.

Dica de hospedagem: Os hotéis Comfort Suítes Oscar Freire e Radisson Blu São Paulo têm café da manhã incluído e ótimas avaliações.

Gramado (RS)

Famosa pela produção de chocolate e pelas celebrações do Natal Luz, Gramado é o destino ideal para quem quer celebrar a passagem de ano com a família, desfrutando de uma deliciosa e reconfortante ceia em um dos diferentes hotéis e restaurantes da cidade. Dezembro como um todo é um dos períodos de maior movimento em Gramado, mas há opções para todos e o ideal é reservar com antecedência. Próximo à hora da virada, moradores e turistas costumam ir para a frente da Igreja Matriz São Pedro Apóstolo com suas garrafas de espumante em mãos e aguardam pela breve queima de fogos.

Dica de hospedagem: De pousadas a hotéis mais luxuosos, Gramado oferece diversas opções para os viajantes. Dentre as propriedades com melhor avaliação estão o Hotel Ritta Höppner, o Hello Hostel e a Pousada Maibe Amanhecer da Serra.