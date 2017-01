Fortaleza é destaque em mais uma lista de destinos preferidos

08:58 · 06.01.2017

Fortaleza aparece em destaque na lista dos destinos mais procurados pelos usuários do Clube de Turismo ( Divulgação/Embratur )

A grande vencedora na preferência dos viajantes brasileiros é a cidade do Rio de Janeiro. É o que aponta a apuração da Bancorbrás, considerada uma das maiores companhias brasileiras privadas que atua com representações comerciais em sete estados e no Distrito Federal. Depois da Cidade Maravilhosa, São Paulo (SP), Fortaleza (CE), Caldas Novas (GO) e Natal (RN) são os destinos mais desejados .

O resultado da pesquisa se baseia no registro de viagens realizadas por cerca de 120 mil clientes do Clube de Turismo Bancorbrás, de janeiro a novembro, e também reservas para dezembro de 2016.

Em relação aos destinos internacionais, Orlando, nos Estados Unidos, foi a cidade mais visitada no ano passado, seguida por Buenos Aires (Argentina), Santiago (Chile), Lisboa (Portugal) e Montevideo (Uruguai).

Em entrevista ao site Meio & Eventos, Reynaldo Miranda de Abreu, diretor de negócios do Clube de Turismo Bancorbrás, frisou que o ranking dos dez destinos mais procurados funciona como um bom termômetro para os empresários que têm receitas vinculadas ao turismo e cujos negócios estão em cidades que não estão situadas entre as mais visitadas. “Figurar neste ranking é, também, sinalização positiva para o turismo e para os negócios relacionados ao setor. O acordo operacional de diversos hotéis com o Clube de Turismo Bancorbrás permite ocupação em praticamente todos os dias do ano”, observa o executivo.