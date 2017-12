Fortaleza é a segunda cidade mais buscada no País para o Réveillon

14:45 · 12.12.2017

Destino mais buscado no país para o réveillon, o Rio pretende receber 15% a mais de turistas

Os indicadores oficiais apontam recuperação do setor no País.Com a retomada da confiança, os brasileiros voltaram a planejar seus roteiros de férias, com destaque para o turismo doméstico que deve crescer ainda mais neste fim de ano. Essa tendência aparece na lista de destinos mais procurados para o réveillon através do Voopter, aplicativo brasileiro de dicas e promoções de viagens e líder na comparação de preços de passagens aéreas, com mais de dois milhões de usuários por mês. Através da ferramenta Voopter Data, o app fez um levantamento que mostra as cidades mais buscadas por quem vai viajar neste fim de ano. Dos 15 primeiros, apenas uma capital internacional aparece: Buenos Aires. No topo da lista estão Rio de Janeiro, Fortaleza e Salvador.

“Esse resultado, com os destinos nacionais dominando o ranking, mostra que apesar das incertezas econômicas, o brasileiro não vai deixar de viajar, mas está optando em gastar menos, explorar seu país e utilizar sua própria moeda, o que é muito mais seguro. Quando você gasta em dólar ou euro e, principalmente, quando precisa usar o cartão de crédito, os custos são mais elevados e podem gerar uma surpresa desagradável lá na frente”, avalia Pettersom Paiva, CEO do Voopter.

Mais buscados

Liderando a lista está o Rio de Janeiro. O resultado não deixa dúvidas. A grande festa na Praia de Copacabana ainda continua atraindo muitos turistas a cada ano. Desta vez, a queima de fogos para comemorar a chegada de 2018 contará com 17 minutos. A noite terá ainda shows de Anitta, Frejat e a presença das campeãs do Carnaval 2017, Portela e Mocidade. Segundo a prefeitura do Rio, no último réveillon, 2,7 milhões de pessoas estiveram na capital fluminense e movimentaram mais de R$ 2,2 bilhões. Para este ano, a meta é crescer 15%.

Em Fortaleza, que ocupa o segundo lugar no ranking, a festa no Aterro da Praia de Iracema é aberta ao público e também deve reunir 1 milhão de pessoas. Além da queima de fogos que deve durar 18 minutos (uma mais que Copacaba), estão programados shows de grandes nomes da música local e nacional, como Xand Avião, Wesley Safadão, Chico Pessoa, Selvagens à Procura de Lei, Simone e Simaria, Capital Inicial e Luan Santana. Música e animação não vão faltar na virada do ano fortalezense.

Completando o Top 10 no Voopter estão: Salvador, Florianópolis, Recife, Porto Seguro, São Paulo, Natal, Porto Alegre e Maceió. Confira a lista dos 15 destinos mais buscados no App para comemorar a chegada de 2018:

TOP 15 - DESTINOS MAIS BUSCADOS