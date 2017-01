Flórida sediará Festival Internacional de Aviação e Aeromodelismo

14:45 · 19.01.2017

Os apaixonados pro aviação e aeromodelismo já podem marcar no calendário o início da temporada de aviação da Flórida. Entre 4 e 9 de abril, a 43ª Exposição Internacional Sun 'n Fun será apresentada em Lakeland. Considerado um dos maiores do setor, o evento oferece uma semana de atividades e também vai arrecadar fundos para pesquisa e atividades do Aerospace Center for Excellence (ACE), prédio de 11 hectares totalmente dedicado à educação aeronáutica.

Reunindo mais de 200.000 convidados, expositores, voluntários e patrocinadores o evento recebe adultos e famílias com crianças para uma semana de diversão pelos ares. As crianças poderão experimentar a sensação de voar em um bimotor e, se você próprio é aviador, poderá chegar voando nesse evento.

No dia 4 de abril, o destaque da programação vai para a apresentação da equipe de aeromodelismo da Força Aérea Francesa, a Patrouille de France, com um show aéreo como agradecimento simbólico aos Estados Unidos pelo apoio durante a Guerra Mundial. É a 1ª vez em 31 anos que a equipe acrobática da França se apresenta no país.

Outro destaque da semana será a chegada de um vôo de Washington D.C., carregando veteranos da Guerra da Coréia e 2ª Guerra Mundial. Na noite do dia 8, sábado, o programa inclui show aéreo com fogos de artifício.

Este ano o Sun ‘n Fun acontece em uma área totalmente reformada e inclui sessões de autógrafos diárias com artistas e grupos de aeromodelismo e no final de semana, exposição de carros clássicos e motocicletas para os fãs das coleções.

Mais informações: www.flysnf.org