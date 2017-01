Fitur tem recorde de 245 mil participantes

14:42 · 23.01.2017

A 37ª edição da Feria Internacional de Turismo (Fitur), uma das principais feiras de turismo do mundo, teve público recorde de 245 mil participantes, ou 6% mais que na edição de 2016. Aberta exclusivamente para profissionais entre quarta (18/01/15) e sexta-feira (20/01/15), o evento, realizado em Madri, recebeu 135.838 visitantes profissionais, ou 9% mais que em 2016. O número de reuniões realizadas dentro do programa de compradores internacionais também cresceu 10% mais que na edição anterior.

Quanto aos expositores, o número aumentou em 9% em relação à edição passada, sendo as Américas a região que mais contribuiu para o incremento, com participação 17% superior. A Ásia/Pacífico, com 12% mais expositores participantes, vem em segundo lugar, seguida pela Europa, com 9% mais. Para a capital espanhola, o impacto econômico projetado com a realização do evento, é superior a 240 milhões de euros. O principal responsável por esse incremento é a rede hoteleira, que fica completamente ocupada no período da Fitur.