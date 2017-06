Filmes românticos inspiram uma viagem a dois

11:00 · 11.06.2017

Momentos de tirar o fôlego e diálogos inesquecíveis são ingredientes indispensáveis aos filmes românticos. Mas outro detalhe é fundamental para apimentar os casais: os belos planos de fundo. E para estimular o romantismo nas vésperas do Dia dos Namorados a Booking.com selecionou oito filmes românticos mais famosos do cinema, com opções incríveis para se hospedar. Tudo, é claro, inspirado inspirados por clássicos filmes de amor. Que tal aproveitar a data para já programar a próxima viagem a dois?

Diário de uma Paixão, 2004

Charleston, Carolina do Sul, EUA

Com base no romance de Nicholas Sparks, Diário de uma Paixão se tornou um filme muito famoso gravado em Charleston, Carolina do Sul. O filme trata de amor verdadeiro, comprometimento e destino, inspirado na história dos avós da esposa do autor. Graças às pitorescas ruas de paralelepípedo, bela arquitetura, bairros charmosos e fascinantes carvalhos, é fácil entender como Allie (Rachel McAdams) e Noah (Ryan Gosling) aprenderam mais um com o outro e se apaixonaram ao passar o verão entre as árvores da região.

O Belmond Charleston Place é um hotel histórico localizado no centro de Charleston, onde grande parte do filme foi gravada, embora o romance aconteça na Carolina do Norte. Esta bela acomodação possui um spa, um restaurante com jazz ao vivo e moderna culinária do sul dos Estados Unidos, além de uma piscina interna e externa de água salgada.

Sintonia de Amor, 1993

Lake Union, Seattle, EUA

Com Meg Ryan e Tom Hanks, este clássico filme romântico se tornou um grande sucesso comercial e é geralmente considerado um dos filmes de romance mais famosos já feitos. O filme apresentou as casas flutuantes de Lake Union em Seattle para o resto do mundo e mudou o mercado imobiliário na cidade, quando o viúvo Sam Baldwin (Tom Hanks) deixa Chicago para se mudar para um belo barco na região.

Situado em South Lake Union, a apenas 2 quilômetros do icônico Obelisco Espacial, o Silver Cloud Inn – Seattle Lake Union oferece quartos espaçosos com vista do lago com camas confortáveis, onde você não precisa se preocupar para manter sua sintonia de amor.

O Segredo de Brokeback Mountain, 2005

Alberta, Canadá

Uma história de amor entre dois cowboys, Ennis Del Mar (Heath Ledger) e Jack Twist (Jake Gyllenhaal), que se apaixonam durante a década de 1960 nas montanhas de Wyoming. As filmagens aconteceram nas Montanhas Rochosas Canadenses no sul de Alberta, então o filme está cheio de maravilhosos cenários cercados por picos cobertos de neve, impressionantes pradarias e as águas cristalinas do Rio Kananaskis.

Localizado no Parque Nacional Jasper e rodeado pelas Montanhas Rochosas Canadenses, o Pyramid Lake Resort é uma excelente escolha para uma viagem romântica. Com uma praia privativa e quartos com lareiras a gás, essa confortável acomodação é perfeita para uma hospedagem relaxante cercada pela natureza canadense de tirar o fôlego, assim como para quem está procurando encontrar seu cowboy interior com aventuras ao ar livre como canoagem, pesca e trilhas.

Casablanca, 1942

Casablanca, Marrocos

Considerado um dos melhores filmes de todos os tempos, Casablanca é um clássico de Hollywood que estrela Humphrey Bogart, Ingrid Bergman e Paul Henreid, cujos personagens se encontram em um triângulo amoroso durante um período de luta pelo poder político e instabilidade civil. Embora a história esteja ambientada na capital econômica e de negócios do Marrocos, o filme foi gravado quase totalmente em estúdios de Hollywood. Hoje, a cosmopolita cidade de Casablanca é um lugar atraente para casais que buscam romance e é lar do maior porto artificial do mundo, boutiques exclusivas e ótimos restaurantes.

O Hotel Monte Vista em Flagstaff, Arizona, é uma das locações da gravação do filme ganhador de Oscar. Construída em 1927, esta propriedade histórica foi fundada originalmente por cidadãos locais e já hospedou muitos famosos, incluindo Bogard, durante as filmagens de Casablanca.

Localizado em Casablanca, o Four Seasons Hotel Casablanca é um ótimo lugar para passar momentos românticos com seu amor, graças a seu cenário fascinante com vista para o mar. O hotel tem uma piscina externa que funciona o ano todo, um hammam (banho turco) e um spa.

Chocolate, 2000

Flavigny-sur-Ozerain, França

É um filme britânico-americano romântico sobre uma mulher chamada Vianne (Juliette Binoche) abrindo uma loja de chocolates com sua filha mais nova em uma pequena cidade francesa e mudando a vida de todos a sua volta. A vila do filme é chamada Lansquenet-sous-Tannes, mas as filmagens aconteceram na pitoresca comunidade de Flavigny-sur-Ozerain. Este destino medieval está localizado no topo da colina e onde se encontram casas de pedra, restaurantes sofisticados e a Abadia de Flavigny, um monastério fundado em 717.

Sinta-se como Vianne e siga os ventos do norte até Flavigny-sur-Ozerain. Faça seu check-in em Le Logis de L’Ozerain, um cama e café (B&B) localizado em um jardim de 700 metros quadrados, que oferece quartos modernos, vistas do jardim, lounge e terraço compartilhado.

Encontros e Desencontros, 2003

Tóquio, Japão

Trata de uma jovem mulher (Scarlett Johansson) e um ator americano de meia idade (Bill Murray) que desenvolvem uma relação platônica durante sua hospedagem no mesmo hotel na vibrante cidade de Tóquio. Dirigida por Sofia Coppola, a comédia-dramática romântica foi filmada nos animados bairros de Shinjuku e Shibuya, com as placas famosas de neon e lojas modernas.

Todas as cenas do hotel acontecem no Park Hyatt Tokyo, com a famosa cena do bar acontecendo no icônico New York Bar do hotel no 52º andar, oferecendo vistas de tirar o fôlego do horizonte de Tóquio e do Monte Fuji.

Entre Dois Amores, 1985

Shaba National Game Reserve, Quênia

Ganhador de Oscar, é um drama romântico sobre uma baronesa dinamarquesa (Meryl Streep) e um caçador de safári (Robert Redford). Eles se apaixonaram no Quênia durante a primeira parte do século XX. Você não vai se apaixonar apenas pelas performances poderosas de Streep e Redford, mas também pelo Quênia e seu cenário magnífico, sua vida selvagem e sua flora colorida. É dirigido por Sydney Pollack.

Localizado no centro da Shaba Game Reserve, o Sarova Shaba Game Lodge fica às margens do rio Ewaso e possui árvores nativas, um lago com peixes e uma piscina ampla.

Um Lugar Chamado Notting Hill, 1999

Notting Hill, Londres, Reino Unido

Uma história de amor entre um solitário proprietário de uma loja de livros, William Thacker (Hugh Grant), que se apaixona pela famosa estrela de cinema Anna Scott (Julia Roberts). Dirigida por Richard Curtis, a história é ambientada no animado bairro de Notting Hill em Londres, com o charmoso Portobello Road Market, as belas casas vitorianas, e os restaurantes e bares movimentados como cenário.

Localizado no centro do animado e moderno bairro de Notting Hill, o Portobello House é um hotel boutique, localizado a apenas 3 minutos da Portobello Road e de seu famoso mercado, que oferece quartos projetados individualmente com luxuosa roupa de cama e toalhas de algodão egípcio.