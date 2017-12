Fest Verão Canoa aquece o turismo no pré-Réveillon e nas férias de Aracati

15:26 · 22.12.2017 / atualizado às 16:03

Para receber o público com conforto e segurança, uma grande estrutura será montada na barraca Chega Mais Beach ( Kid Junior )

Esta será a primeira edição do Fest Verão Canoa que vai reunir grandes atrações nacionais na barraca Chega Mais Beach. No dia 30 de dezembro, a partir das 21h, e ainda em clima de pré-Réveillon, os cantores Thiaguinho, Gabriel Diniz e Nathan Lokêta animam o público tendo a praia como cenário.

A festa continua no dia 13 de janeiro com o pop rock da banda Biquini Cavadão, o reggae do Ponto de Equilíbrio e de Carlinhos Nação. Encerrando a programação, dia 20 de janeiro, tem a swingueira de Leo Santana e o forró do astro Felipão. E mais: as sextas-feiras que antecipam o evento terão um esquenta com muito samba. Quem adquirir o ingresso do festival, terá desconto de 50% na entrada da sexta.

Elaborado de forma a se tornar um evento de destaque e entrar para calendário turístico e cultural do Estado, o Fest Verão Canoa está programado para acontecer todos os anos no período de dezembro e janeiro. A expectativa dos organizadores é de que cerca de 30 mil pessoas visitem Canoa Quebrada nos três dias do festival. Afinal, além da diversão, o destino oferece atrativos que são conhecidos dentro e fora do País. A meta é incrementar o turismo e movimentar a economia local.

Para receber o público com conforto e segurança, uma grande estrutura será montada na barraca Chega Mais Beach. Além disso, a festa conta com o apoio da Prefeitura Municipal de Aracati nas áreas de organização do trânsito, vias de acesso, divulgação, limpeza, entre outras ações. O festival também fechou parcerias com agências de viagem e fã-clubes. Com a movimentação extra no município, localizado a 145 Km da capital, espera-se que sejam gerados 1.200 empregos diretos e três mil indiretos.

Atrações naturais

Além do som e da presença de artistas consagrados nacionalmente, o público presente ao Fest Verão Canoa terá oportunidade de aproveitar as atrações naturais da praia que se mantém entre as mais visitadas do litoral nordestino. A combinação de verão, sol, mar, a beleza das falésias, aventura dos esportes radicais, boa gastronomia e compras nas lojas de artesanato completam o pacote de atrativos que Canoa Quebrada oferece.

Programação do Fest Verão Canoa

Sábado, dia 30 de dezembro

Thiaguinho

Gabriel Diniz

Nathan Lokêta

Sábado, dia 13 de janeiro

Biquini Cavadão

Ponto de Equilíbrio

Carlinhos Nação

Sábado, dia 20 de janeiro

Leo Santana

Felipão

Mais informações: (88) 3421. 7101 | (85) 9.8773.7330

www.ingressando.com.br